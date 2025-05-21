「尋人啟事」姊妹搶菜內幕曝光！團員再爆傳訊恐懼症

記者許逸群／台北報導

金曲最佳演唱組合「尋人啟事」，睽違近1年推出全新戀愛單曲〈一百種方式愛你〉，將 MBTI、星盤、塔羅等Z世代戀愛語言巧妙融入歌詞，搭配溫柔療癒旋律，獲粉絲暱稱為「2025最適合循環播放的告白神曲」。

▲金曲演唱組合「尋人啟事」。（圖／星恆娛樂提供）

團員實際到街頭訪問民眾分享在愛裡是主動派還是被動派。DoDo爆料自己是「激動派」，笑喊別人用主動的方式回應「我會用十倍的方式回她」，ReRe則是「被動派」。再問姊妹倆會不會搶菜，沒想到ReRe天真的回應：「我們其實吃的菜不一樣啦！她吃梗我吃葉，完全不會打架。」

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▲「尋人啟事」團員間的感情相當好。（圖／星恆娛樂提供）

在戀愛初期最困難的「靠近方式」裡，團員彷彿全都有主動傳訊息恐懼症！信迪認為主動傳訊息最需要勇氣：「要開場、又怕打擾對方，很猶豫。」DoDo則認為傳訊息才是最煎熬：「你看不到對方表情，也不確定對方怎麼想，很可怕！」

阿諾則害羞表示：「主動說話太難，我還是比較喜歡文字開始。」ReRe說：「不管實體還是線上，我都不擅長找話題聊天。」掐玉分享戀愛攻略：「我會用限動回覆開啟對話，慢慢拉高頻率，才不會造成壓力。」