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獨／「人間芭比」現身台北101！Somi有求必應「簽名遭韓方擋」　暖心舉動曝光

記者吳睿慈／台北報導

「人間芭比」韓星Somi全昭彌21日出席品牌活動，她早在19日悄悄抵台，此趟吃了不少美食與去到很多景點。記者會上，她透露自己「去了一個許願的地方」，看到前排有粉絲舉著專輯，她二話不說朝歌迷面前走去，大方放送福利。除了為該名粉絲簽名外，她在離去前，還一一為門前苦等的歌迷簽名，就連禮物都叫經紀人特別收下，作風親切。

▲▼ Somi有求必應「簽名遭經紀人擋」　暖心舉動曝光。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ Somi出席服裝品牌店面活動。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ Somi有求必應「簽名遭經紀人擋」　暖心舉動曝光。（圖／記者陳家豪攝）

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Somi於2023年6月曾跟著師兄Taeyang（太陽）來到桃園開唱，相隔2年再度來台，她21日現身台北101服裝品牌店面，看到粉絲拿著專輯，她在訪問到一半朝歌迷方向走去簽完名後，還把自己到訪行天宮拜訪的「好運氣」給歌迷，親切表示：「希望你一樣有好運氣。」

▲▼ Somi有求必應「簽名遭經紀人擋」　暖心舉動曝光。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼Somi活動上有幫粉絲簽名。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼ Somi有求必應「簽名遭經紀人擋」　暖心舉動曝光。（圖／記者陳家豪攝）

Somi穿著一身輕便的墨綠色休閒服裝現身，在店內接受採訪後，看到近百名粉絲在外等待，她也親切地上前幫忙簽名，在場的一名粉絲向《ETtoday》記者透露，只要是遞到眼前的專輯、板子等，她都有求必應，簽了許久才離去。

▲▼ Somi離開時，打算繼續幫另一頭的粉絲簽名，但遭到韓方阻止，她最後特地叮嚀經紀人收下禮物。（圖／記者陳家豪攝）

▲Somi離開時打算繼續幫另一頭的粉絲簽名，但遭到韓方阻止，她最後特地叮嚀經紀人收下禮物。（圖／記者陳家豪攝）

不僅如此，Somi上保姆車前，又看到另一群粉絲在門口另外一方等待，由於她遭到經紀人阻止，無法親自上前的她，只能雙手合十表達歉意，但看到有粉絲要送禮物，她特地告訴經紀人「收下禮物」，寵粉舉止100分，讓在場的粉絲感動不已。

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