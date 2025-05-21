太勇！昆凌90歲爺爺鐵餅再摘金　被問「周杰倫球技？」吐3字點評

▲藝人昆凌的爺爺Laurence Quinlivan今出賽參加90+組鐵餅賽，獲得該組別的金牌。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

2025雙北世界壯年運動會17日正式登場，周杰倫岳祖父、昆凌的90歲爺爺Quinlivan Laurence James，在本次報名5項比賽，日前才在標槍項目勇奪金牌殊榮，於100公尺、200公尺短跑賽事也跑出佳績，奪得銀牌，今（21日）他再度現身台北田徑場，參加擲鐵餅項目，現場更吸引大批民眾為他加油打氣，而他這次也再度摘金，目前已累計奪得4面獎牌，展現他不凡的運動精神和實力。

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▲▼藝人昆凌的爺爺Laurence Quinlivan參加此次雙北世壯運成為選手中的焦點。（圖／記者湯興漢攝）



而周杰倫日前也發聲恭喜，大讚：「昆凌的爺爺太厲害了！」、「Congratulations！」 賽後接受訪問時，勞倫斯開心笑說：「他跟Hannah一直都很鼓勵我 他們也很常鼓勵他們的小孩，這就是family，我們一起享受運動、也保持健康。」而他也感性地感謝家人的支持和幫助，表示：「家人永遠是最重要的，我的兒子幫助我、我的孫子也很棒，我就是保持健康、持續走路，他們都陪著我訓練。」

問及是否曾和孫女婿周杰倫一起打網球？勞倫斯笑說：「有，我們有一起打過網球。」至於周杰倫的球技如何？勞倫斯大笑說：「比我好！」而他的兒子派翠克也是優異的運動員，不過這次沒有參賽，選擇全力陪伴爸爸，派翠克笑說：「我懶惰。」勞倫斯也分享賽後將和家人一起吃晚餐慶祝，被問到最喜歡的台灣食物？他直說：「牛肉麵。」更毫不猶豫打趣地說：「No vegetable!」相當可愛。

昆凌90歲爺爺勞倫斯年輕時就是運動健將，學生時期曾拿下過澳洲高中錦標賽鉛球冠軍，2024年曾參加「全國常青田徑國際錦標賽」，在男子85歲組100公尺項目，以20.53秒成績奪下冠軍，這次來台參戰，一口氣報名了100公尺、200公尺短跑、鐵餅、標槍與鉛球等5項賽事。

