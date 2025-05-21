ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李銘順嘆一生買不起遊艇！　李銘忠見「驚人畫面」：像末日電影裡海嘯來襲

記者孟育民／台北報導

公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》本周四（22日）將播出第3集，李銘順和李銘忠兄弟來到高雄小港的遊艇製造廠，大開眼界一睹7層樓高的遊艇豪華內裝，李銘順笑說：「這一生應該是沒辦法買了，趁打工感受裡面的感覺。」他們見證拖運遊艇上路的「陸上行舟」震撼畫面，李銘忠形容如同「末日電影」。本集嘉賓范少勳看著兄弟倆的熱血壯舉，激起自己的冒險心「要去徒步環島看看」！

▲▼李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝 。（圖／公視提供）

▲李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝。（圖／公視提供）
最新一集眾人來到小港的造船廠，見識豪華遊艇是如何透過一雙雙匠人的手細細打造。他倆不但參與實作，凌晨更完整見證「陸上行舟」。李銘順回憶：「我沒看過陸上行舟，也是第一次在船廠裡打工。遊艇在這一生應該是沒辦法買了，打工順便近看一下，感受站在裡面的感覺。」

陸上行舟移動時，李銘順置身遊艇上，李銘忠與范少勳則步行於馬路前方的引導隊伍，李銘忠說：「從下面看上去是一個體積很大的龐然大物，在路上的樣子好像末日電影裡海嘯來襲，整條船像浮在馬路上。」

兄弟倆異口同聲敬佩造船廠及駕駛拖船卡車的師傅們，「怎麼安排這麼大一艘遊艇在路上行走，每分每寸都要計算得很精準，非常細緻的專業。」李銘忠補充說，行經路段的紅綠燈都要考量進去，必要時先拆除移開，「整個過程我都在捏冷汗」。

▲▼李銘順、李銘忠節目觀看「陸上行舟」 。（圖／公視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李銘順、李銘忠節目觀看「陸上行舟」 。（圖／公視提供）

▲▼李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝 。（圖／公視提供）

▲▼李銘忠、李銘順繁忙改造遊艇 。（圖／公視提供）

▲▼李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝 。（圖／公視提供）

對於第3、4集的嘉賓范少勳，李銘順稱讚：「他是年輕一代很出位的演員，他的態度以及對這個行業的付出，我覺得都很棒。他看待事物保持一種大男孩的赤子之心，看不出已經是孩子的爸了。」李銘忠首度與范少勳合作，「在高雄第一次見到他，我們一起在船的下面走。他蠻健談的，有禮貌又蠻謙虛。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

推薦閱讀

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李銘順, 李銘忠, 兄弟, 歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機, 范少勳m

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 檀健次一人分飾二角…白髮造型圈粉！　戴面具「拍到滿臉長痱子」
  2. 李銘順嘆一生買不起遊艇！　李銘忠見「驚人畫面」：像末日電影裡海嘯來襲
  3. NewJeans擴編「13人律師團」對抗ADOR！　雙方頂級開戰…訴訟費天價
  4. 賈靜雯又被修杰楷一秒惹怒！　「50萬YouTuber救火」她私訊遭無視
  5. 直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係
  6. 啦啦女神朱朱迎雙喜！　「結婚＋懷孕」樂曬超音波：幹大事了
  7. 彌補6年前《楚喬傳》遺憾！趙麗穎即興「跳水抓髮救人」林更新崩潰
  8. 獨家／Andy「攜6保鑣同行」首公開活動舉動惹議！　經紀人回應了
  9. 串流收視週榜／復仇陸劇《藏海傳》開播即冠軍！　5強作觀眾開追
  10. 獨家／Andy大翻轉「背後有高人指點」真相曝！驚人業配價碼超越元老級YTR

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366