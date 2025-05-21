李銘順嘆一生買不起遊艇！　李銘忠見「驚人畫面」：像末日電影裡海嘯來襲

記者孟育民／台北報導

公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》本周四（22日）將播出第3集，李銘順和李銘忠兄弟來到高雄小港的遊艇製造廠，大開眼界一睹7層樓高的遊艇豪華內裝，李銘順笑說：「這一生應該是沒辦法買了，趁打工感受裡面的感覺。」他們見證拖運遊艇上路的「陸上行舟」震撼畫面，李銘忠形容如同「末日電影」。本集嘉賓范少勳看著兄弟倆的熱血壯舉，激起自己的冒險心「要去徒步環島看看」！

▲李銘忠（左起）、范少勳、李銘順體驗遊艇豪華內裝。（圖／公視提供）



最新一集眾人來到小港的造船廠，見識豪華遊艇是如何透過一雙雙匠人的手細細打造。他倆不但參與實作，凌晨更完整見證「陸上行舟」。李銘順回憶：「我沒看過陸上行舟，也是第一次在船廠裡打工。遊艇在這一生應該是沒辦法買了，打工順便近看一下，感受站在裡面的感覺。」



陸上行舟移動時，李銘順置身遊艇上，李銘忠與范少勳則步行於馬路前方的引導隊伍，李銘忠說：「從下面看上去是一個體積很大的龐然大物，在路上的樣子好像末日電影裡海嘯來襲，整條船像浮在馬路上。」



兄弟倆異口同聲敬佩造船廠及駕駛拖船卡車的師傅們，「怎麼安排這麼大一艘遊艇在路上行走，每分每寸都要計算得很精準，非常細緻的專業。」李銘忠補充說，行經路段的紅綠燈都要考量進去，必要時先拆除移開，「整個過程我都在捏冷汗」。

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▲李銘順、李銘忠節目觀看「陸上行舟」 。（圖／公視提供）

▲▼李銘忠、李銘順繁忙改造遊艇 。（圖／公視提供）





對於第3、4集的嘉賓范少勳，李銘順稱讚：「他是年輕一代很出位的演員，他的態度以及對這個行業的付出，我覺得都很棒。他看待事物保持一種大男孩的赤子之心，看不出已經是孩子的爸了。」李銘忠首度與范少勳合作，「在高雄第一次見到他，我們一起在船的下面走。他蠻健談的，有禮貌又蠻謙虛。」



