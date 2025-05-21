八點檔男星斜槓當體操教練！選手比賽奪「2金7銀6銅」會員破300人

記者黃庠棻／台北報導

男星古程丰出道超過10年，在演藝事業、副業經營有成，除了演出《機智校園生活》等多部戲劇之外，也有不少廣告代表作，熱愛運動的他在2年前拍完八點檔《美麗人生》之後，一手創辦「小超人綜合體能俱樂部」，主要是為了培養年輕的體操小選手，並邀來好友潘胤傑一起助陣成為明星教練，目前已有不少小選手獲得全國青年盃體操錦標賽的獎牌。

▲八點檔男星古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰表示在經營前期怕沒有太多時間投入戲劇演出，所以選擇以體操館經營為主，他與演藝圈的體操教練好友潘胤傑、唐綸共同經營，如今會員數已突破300名，夏令營報名人數也比去年多五成，百坪的旗艦店計畫也在積極進行，古程丰鬆口「目前一切都在軌道上了，我也隨時準備好可以回歸演員身份！」

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▲八點檔男星古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

不僅如此，古程丰與伙伴們對於經營都是親力親為，近期為了幫體操館宣傳，特別進棚拍攝品牌視覺大片，順利完成獲得熱烈迴響，更增加了品牌詢問度，後續也順利接到精品大牌的邀約合作，更讓他們獲得「金牌精品」明星教練的稱號。

▲八點檔男星古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

2024年，古程丰成為演藝圈首位開設兒童「競技體操」俱樂部創辦人並考取體操證照，這2年帶領學員參與各大體操賽事，好成績包括青年盃與中正盃體操錦標賽都拿到金牌、銀牌與銅牌的好成績，選手包括何采蓁、楊雋浩、陳禹彤、賴依姍、陳榆凱，一共已奪得2金7銀6銅的獎盃，也讓小超人金牌教練群古程丰、潘胤傑與唐綸感到與有榮焉。





▲八點檔男星古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

此外，古程丰提到這些孩子為了積極練習體操，過程即便無比艱辛，多次落淚仍堅持要完成挑戰「想要讓努力的汗水被看見而發光發熱，能夠成為他們的金牌教練感到非常驕傲！」

▲八點檔男星古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）



提到成立「小超人綜合體能俱樂部」的原由，古程丰提到自己非常喜歡小朋友，與小孩互動時，也能感到紓壓而充電滿滿，這次集結許多演藝圈好友潘胤傑、唐綸共同擔任師資，成為全台唯一體操、舞蹈老師都是線上演員、超模的體操館。

▲八點檔男星古程丰斜槓成「金牌精品」明星教練。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

同時，古程丰也積極投身公益，上個月到養老康復之家帶領銀髮族做運動增加肌力，近期將到育幼院為孩子服務，特別是7歲以前的孩子，大腦都正在發展，如果疏於照顧容易會有注意力不集中與過動的情況，透過體操運動可以刺激前庭覺，幫助孩子的專注力與記憶力，把握孩子6歲以前的感統黃金期，意義非凡。