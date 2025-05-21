李佳穎公審小9歲尪「手機只看股票」！媽拍照比他多：520完全不想告白

記者潘慧中／綜合報導

李佳穎2023年與交往8個月的小9歲男友「阿力」結婚後，隔年11月迎來寶貝兒子。沒想到事隔約半年，迎來不少人在放閃的5月20日時，她不但沒有告白，還在社群網站寫下「老公還在睡我在公審他」。

▲李佳穎抱怨老公手機只會拿來看股票和影片。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）



李佳穎最近和親友一起飛去澳門旅遊，格外引起討論的是，她21日特別在Instagram限時動態謝謝同行的女性朋友幫忙拍美照，「我老公手機只會拿來看股票、看高爾夫球影片、秒回朋友訊息。」

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▲李佳穎「老公還在睡我在公審他」難得吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）



李佳穎表示老公手機的相機和相簿都純粹是內建程式，不需刪除也不佔容量，「我母親的旅行紀錄都比他豐富許多：有孫子、有女兒、有美食（昨天520完全不想跟他告白）。」

▲李佳穎剛成為人母。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）



不料抱怨完，老公從手機相簿翻出一張李佳穎和兒子的合照，「我有拍啊」，但是她一看滿頭問號，「他當時覺得兒子睡著全程我在抱真是good job（所以拍了張照片？？？）」