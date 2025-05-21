記者潘慧中／綜合報導

新北市三峽區北大國小前19日發生的嚴重車禍事故，造成了3死12傷的悲劇，讓不少民眾都十分哀傷。來台灣發展多年的《2分之一強》節目班底法比歐20日則在社群網站坦言，「我必須說、一直以來都覺得台灣交通很危險。」

▲法比歐直指台灣交通環境真的很危險。（圖／翻攝自Instagram／fabiograngeon）



法比歐在Instagram限時動態悲傷地說，看到相關新聞後，內心難以平靜，尤其身為父親更是感同身受，「看到新聞一定會想到自己的小孩，真的太難過」，一語道出他身為人父的無力。

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▲法比歐看到相關新聞後非常難過。（圖／翻攝自Instagram／fabiograngeon）



法比歐進一步指出，自己長期以來都認為台灣的交通環境存在許多風險，雖然政府從去年開始加強管理，情況已有改善，「但是還是不夠。」

▲新北市三峽區北大國小前19日發生嚴重車禍事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）



做為每天都會騎腳踏車的人，法比歐坦言經常親眼目睹許多危險場面，「黃燈都不停、過馬路機車還是衝過去等等」，他直言台灣的確是很安全的地方，「但是當你在路上走路…我自己覺得非常不安全。」