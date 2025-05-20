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許光漢新片確定10月上檔！　告白「13歲我就愛上妳」深情守候16年

記者黃庠棻／台北報導

全球引頸期盼的「亞洲男神」許光漢與袁澧林主演、耗資億萬打造的奇幻愛情鉅作《他年她日》，於坎城市場展震撼亮相，獲國際權威媒體《Screen Daily》獨家報導，電影版權已成功銷售超過15個地區。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

該片並宣布定檔中秋節，10月將於全亞洲盛大上映，報導中更首度曝光劇照，許光漢造型終於亮相，立刻掀起熱烈話題。全球發行片商甲上娛樂更選在5月20日「我愛你」這個富有情感象徵的日子，連發三彈重磅驚喜，國際版海報、前導預告及首波劇照全面曝光。

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預告開場，許光漢一開口就讓人心動，他說道「13歲我就愛上妳，現在，我29歲了…」一句台詞道盡長達16年的深情守候。影片中，兩人跨越時間差距的愛戀逐步揭曉，許光漢義無反顧飛躍懸崖，只為奔向袁澧林那端，催淚指數也瞬間爆表。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》由張艾嘉監製，新銳導演龔兆平執導，文念中擔任製作及藝術總監，去年10月在釜山國際影展獲國際權威媒體《Screen Daily》以封面獨家報導後就備受矚目，接著在3月香港國際影視展（FILMART）曝光奇幻感滿滿的超前導海報及概念影片，許光漢只聞其聲不見其人，用聲音和袁澧林浪漫傳情，也吸引影迷熱烈迴響。

本屆坎城影展《Screen Daily》再次獨家報導《他年她日》已售出15個地區以上版權，並於全球首度曝光電影劇照，許光漢造型終於亮相，而片商今（20）發佈的國際版海報中，許光漢從男孩奔跑成為男人，經歷春夏秋冬變化，暗示許光漢角色的生命歷程經歷了四季更迭轉變，而海報右側的袁澧林則站在原地，動靜對比強化了角色之間的情感張力。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

前導預告裡，更加明確破題片名《他年她日》，指出「他的一年」等於「她的一日」，原來是一場大地震將重力重新分配，改變了兩個地區的時間速度，許光漢不畏時間差，向袁澧林高甜告白「13歲我就愛上妳，現在，我29歲了…」道盡橫跨了16年的深情愛戀，袁澧林反問他「如果有一天我不能來了怎麼辦？」

許光漢直球秒回「妳不來，我就飛過去找妳！」下一秒隨即上演許光漢奮不顧身衝出懸崖、飛向袁澧林的驚險動作場面，片尾則以時間流逝的滴答聲，宣告電影將在2025年10月正式上映，令人意猶未盡，也引爆粉絲高度期待。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演，定檔10月中秋節上映。（圖／甲上娛樂提供）

奇幻愛情華語電影《他年她日》故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。當來自優日區的安晴（袁澧林飾），遇見長年區的薯仔（許光漢飾），他們的愛能否打破不可抗的時間差宿命？

《他年她日》由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、台灣大哥大MyVideo、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品，電影預計於2025年10月中秋節上映，敬請期待。

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許光漢, 袁澧林, 他年她日

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