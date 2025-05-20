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莊凱勛髒話怒譙三峽翁：不可原諒！　「憑什麼帶走那麼多家庭的寶貝」

記者張筱涵／綜合報導

78歲余姓老翁19日駕車暴衝，撞上多名放學返家的國中生和民眾，導致3死12傷。藝人莊凱勛看見新聞後感到相當憤慨又心碎，直呼「如果是不想活那自己想辦法，到底為什麼要上路當老三寶，有病就要醫」。

▲▼莊凱勛。（圖／翻攝自Instagram／kaiser_chuang）

▲莊凱勛對三峽老翁撞死人案感到相當憤怒。（圖／翻攝自Instagram／kaiser_chuang）

莊凱勛今（20日）以黑底白字更新Instagram貼文，「災難式的心碎，顯然年紀跟腦袋不會成正比，跟高齡沒有P關係，不要扯下全部年長尊者，如果是不想活那自己想辦法，到底為什麼要上路當老三寶，有病就要醫，不管生理的老化還是心理的疾病，正常人一擦撞就停止了，憑什麼讓大眾用風險包容你整路的瘋狂轟炸！憑什麼無差別一波帶走那麼多家庭的寶貝！X你X的！你用什麼賠？你他X永遠都賠不了的！不可原諒……」

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▲▼莊凱勛。（圖／翻攝自Instagram／kaiser_chuang）

▲莊凱勛發文。（圖／翻攝自Instagram／kaiser_chuang）

留言區中同樣也湧入為此感到氣憤的網友，「真的很傷心，想到孩子就這樣沒了，實在無法接受」、「昨天知道的時候，心裡揪在一起，有夠難受」、「重點還是慣犯」、「心痛，祈禱傷者早日康復，逝者早日安息」。

▲▼ 三峽北大國小旁昨(19)日發生3死12傷重大車禍，今日一早民眾紛紛至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）

▲許多民眾到三峽北大國小現場獻上鮮花與零食表達哀悼。（圖／記者陳以昇攝）

新北市三峽昨（19）日發生重大車禍，78歲余姓老翁高速衝撞多名行人和機車，直到撞上中央分隔島才停下，造成3死12傷的悲劇。後續被網友指出事發前的27秒監視器畫面，余姓老翁駕駛的車輛在路口轉彎時，先是擦撞到分隔島，倒車又撞到後方車輛，接著立刻左轉駛離現場，且在5年前也曾開上人行道撞到推著嬰兒車的媽媽，引起公憤。

▲▼三峽重大車禍，轎車衝撞復興路分隔島才停下。（圖／翻攝Google Maps）

▲三峽重大車禍，轎車衝撞復興路分隔島才停下。（圖／翻攝Google Maps）

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