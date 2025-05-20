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爆紅短劇上線就破百萬觀看！　找葉式特工當導演「幕後推手背景驚人」

記者孟育民／台北報導

最新爆紅的YouTube秒劇《狂犇九頭牛》，上線短短幾天即突破萬人追蹤，不只突破百萬觀看，背後推手更是大有來頭！由近600萬訂閱的YouTube導演「葉式特工」與全網流量孵化大師、網紅教父-黃冠融King聯手操刀，攜手打造這部「超鬧又超中肯」的反詐騙系列短劇，成功在網路炸裂討論熱潮！

▲▼《狂犇九頭牛》爆紅全靠網紅教父、葉式特工、油條兄弟聯手反詐，百萬人搶著看。（圖／星系數位提供）

▲《狂犇九頭牛》詐騙短劇爆紅。（圖／星系數位提供）

這部劇的強大製作團隊也備受矚目，導演「葉式特工」訂閱數近600萬，秒劇節奏一流。黃冠融King自2012年創辦台灣達人秀平台，旗下經手社群已累積超過數千萬粉絲，協助數萬名創作人才，至今累積創數百億曝光，曾培育蔡阿嘎、這群人、那對夫妻、頑Game、Ariel 等多名台灣超級網紅，被媒體譽為「台灣網紅教父」。

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▲▼《狂犇九頭牛》爆紅全靠網紅教父、葉式特工、油條兄弟聯手反詐，百萬人搶著看。（圖／星系數位提供）

▲黃冠融曾多位網紅，被譽為「網紅教父」。（圖／星系數位提供）

 被問到是否有被詐騙過？團隊表示：「我們團隊成員本身並沒有實際遭遇詐騙，但從許多新聞報導與社群互動中不斷接觸到相關案例。尤其近年來假冒『投資大神』的詐騙手法氾濫，很多人在LINE群組或社群平台上，被誤導加入「保證獲利」的投資計畫，最後血本無歸，讓我們深感警覺，也激發了創作《狂犇九頭牛》的動力，希望可以告訴投資人理財應該要具備正確的投資觀念。」

▲▼《狂犇九頭牛》爆紅全靠網紅教父、葉式特工、油條兄弟聯手反詐，百萬人搶著看。（圖／星系數位提供）

▲透過《狂犇九頭牛》提醒大家小心詐騙。（圖／星系數位提供）

而身邊聽過最令人痛心的詐騙是，有人因為誤信假股神的推薦，投入了數千萬元的退休金，最後被捲入龐氏騙局，連本金都拿不回來。更可怕的是，這類詐騙經常包裝得非常專業，還會偽造報酬圖表、操作影片，讓人防不勝防。
 

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狂犇九頭牛, 葉式特工, 台灣網紅教, 黃冠融, 詐騙, 網紅

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