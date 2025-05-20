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阿本罹腦動脈瘤曾怨天尤人！　感謝男友不離不棄「那時還沒正式交往」

記者孟育民／台北報導

「我不是問為什麼是我，我是在問：我這麼拼命，到底值不值得？」藝人阿本在節目中談起2023年時自己被診斷出腦動脈瘤的那一刻，沒有怨天尤人，反而開始審視自己多年來，為了證明「不只是棒棒堂」而不斷逼迫身體的選擇，阿本說：「我一直這麼拼命的在追求人生的工作成就這件事情，但我在證明這些的時候，我付出了身體健康。」

▲▼阿本分享得腦動脈瘤的經過。（圖／節目提供）

 ▲阿本分享得腦動脈瘤的經過。（圖／節目提供）

阿本在《Yahoo健世代》回顧罹病快兩年的時間，感慨現代人常把事業、家庭的成功視為一種成就，但卻常忽略身體發出的訊號，阿本說：「生病後回去追溯過去，才發現其實每一件事情都串連在一起且有跡可循，像之前我體檢血脂膽固醇比一般人過高，過去總覺得年輕人，指數偏高很正常，也不以為意，後來生病後追溯才知道家族有遺傳性的膽固醇過高。」就這樣忽視了身體傳出的警訊，多年下來種下了致命的風險。

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▲▼阿本分享得腦動脈瘤的經過。（圖／節目提供）

▲阿本提醒大家不該忽視身體的警訊。（圖／節目提供）

生病讓阿本決定重啟人生，當中不能少的就是一路陪伴他的男友，阿本透露兩人當時才認識兩個月，也還沒正式交往，當時的他根本不敢談戀愛給任何人承諾，但男友卻不離不棄，阿本說：「生病的時候有很多事情要處理，像是那時要從鼠蹊部附近打管子進去，做靜脈導管，要除毛等等，很瑣碎，跟一個人在Dating的時候，他要幫你處理這些事情，很尷尬。」

▲▼阿本分享得腦動脈瘤的經過。（圖／節目提供）

▲阿本分感謝男友的不離不棄。（圖／節目提供）

真正讓他眼眶泛紅的是家人的感受，即便發現病狀一段時間了，他仍因為父母而傷心，阿本說：「我家人會覺得，為什麼你生病了，網路上還這麼多人要罵你說用這個博版面。」不過阿本也看得很開，他坦言現在社群媒體大家都可以做鍵盤俠，不用太放在心上，他更開心的是獲得許多跟他面臨一樣困境的人給予的鼓勵與共鳴，阿本說：「我真的很正面的去看待生病這件事情，把它當成是我人生的第二個機會。」
 

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阿本, 男友, 腦動脈瘤

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