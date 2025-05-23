孫錫久真正的禁慾系大叔！從具先生到最深情天國戀人　5部代表作必追

文／妞新聞

說到「大叔魅力」韓星，妳腦中第一個跳出來的是誰？妞編這邊要大聲舉手說：「孫錫久！！！」絕對是心中的「終極形象收藏夾」壓軸人選！從《我的出走日記》裡的厭世具先生、《犯罪都市2》的狠勁反派、到近期《比天堂還美麗》裡又純又深情的天國戀人，這位帥大叔根本是顏值、演技與神祕感的化身。

但比起戲裡，他戲外的反差個性更讓人忍不住陷落，今天妞編就要來整理這位「行走費洛蒙」的私密日常、爆點背景與五部必追作品。

雖然帥到發光，但本人自認不性感

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雖然因為《我的出走日記》走紅被封為「大叔系行走費洛蒙」，但孫錫久自己說：「我不覺得自己性感啊，我就只是個有鼻子有眼睛的人。」這種不自知的天然自信，才是最讓人著迷的地方吧（請給我一打具先生）！

他有車可開，但選擇5公里內走路

別被他的沉穩形象騙了，其實私下根本是超節制型I人代表！沒有車、超不喜歡開車，能走路就走路。曾被目擊從漢南洞走到開浦洞，全程步行。也難怪他常說最愛的放鬆方式是「散步」，想像一下和他一起默默走在黃昏街道，怎麼可以不戀愛。

酒桌邊緣人：一杯燒酒要喝兩小時

沒錯！孫錫久是不喝酒的代表人物，去聚會也超低調。朋友們都說他是那種「一杯燒酒喝兩小時」的稀有生物。喝醉不會鬧事的男生好感度直接加爆，這種人真的很稀有好嗎！

曾是55億韓元年營業額企業CEO

劇裡常演底層人物，但其實孫錫久是貨真價實的富二代。爸爸是機械公司老闆，年營收55億韓元，他還一度當過公司理事。但因為太熱愛表演，才毅然放棄商業路線，選擇成為演員。這種背景＋毅力＝超級加分！

22歲當兵，還自願去伊拉克前線

他不只帥，還超MAN！入伍時還自願加入韓國派遣伊拉克的宰桐部隊，完全不是為了混軍旅生活。服役期間擔任翻譯官，也是人生轉折點之一。這樣的經歷也讓他的戲感更貼地、更有厚度。

孫錫久5部代表作

《我的出走日記》——具先生的溫柔殺

Netflix話題韓劇，以現實壓抑日常為底色，孫錫久飾演神秘酒鬼「具先生」，一句「崇拜我吧」成為現象級台詞。他用極少的對白、極深的眼神，把沉默與孤寂演得淋漓盡致，是觀眾心中永遠的出走男子代表。

《比天堂還美麗》——靈魂戀愛的新境界

與金惠子共演，飾演死後以年輕樣貌等待妻子的丈夫高樂俊。兩人相差50歲卻演出最純粹的愛情，劇中他內斂、溫柔、體貼的表現，讓觀眾看見他脫離酷帥角色後的情感張力，讓人邊哭邊心動。

《犯罪都市2》——最帥反派無誤

在這部動作爽片中飾演東南亞犯罪集團首領姜海相，狠勁與瘋勁兼具。他為戲增重10公斤，與馬東石硬碰硬肉搏戰，成為全片最有記憶點的存在，也讓他成功轉型成能駕馭極端角色的實力派演員。

▲孫錫久在《犯罪都市2》為戲增重10公斤。（圖／namu.wiki）



《殺人者的難堪》——瘋癲刑警名場面

雖然不是最大的主角，但他在片中飾演刑警「難堪」的瘋癲表現堪稱劇中亮點。與崔宇植飾演的殺手展開心理對峙，節奏、語氣與眼神控制都一流，是許多劇迷心中戲劇張力最強的對手戲之一。

▲孫錫久在劇中的瘋癲表現堪稱劇中亮點。（圖／Netfilx）



《血謎拼圖》——最新上線，懸疑控必追！

在Disney+犯罪劇中飾演刑警金瀚泉，與金多美飾演的犯罪側寫師聯手追查連環殺人案。冷面刑警的設定下藏著細膩的內心世界，是一部結合心理戰、推理與人物情感的高質感燒腦神劇，也是孫錫久2025年必看的代表作之一。

▲《血謎拼圖》由孫錫久、金多美主演。（圖／Disney+ ）

看完這篇，妳可能會發現自己已經不小心把他的IG按了追蹤，開始查他的採訪、想像和他一起在街頭散步的畫面，並且開始想重刷他演過的所有角色。這位從舞台劇一路走到韓劇熱榜的大叔，不只是演技派的代表，更是我們心裡最想靠近、卻總覺得離不夠近的那種存在。

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