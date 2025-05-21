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「人氣華語BL劇男神」最新戰況　男神們加碼了！限量未公開親簽二重抽

人氣華語BL劇男神票選_粉絲窩

記者劉宜庭／綜合報導

台灣最大粉絲應援平台FansWorld粉絲窩推出「人氣華語BL劇男神票選」活動持續進行中，為了回應粉絲的熱情與支持，許多男神們紛紛踴躍加碼，推出「驚喜二重抽」限定贈獎，快來為你心中最愛的BL劇男神應援吧！

「人氣華語BL劇男神票選」中獲得最高票數的藝人，將會登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)一周；不僅如此，只要參與投票，就有機會獲得相對應男神加碼周邊，還有香濃咖啡好禮可以抽哦！

粉絲窩_BL劇男神

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粉絲窩_BL劇男神

▲粉絲窩「人氣華語BL劇男神票選」戰況，查看完整排行請點我。（截圖時間：2025/5/21 12:12）

【活動時間】

即日起至2025/06/09 23:59

【抽獎贈品】

1.星巴克白雪摩卡咖啡4入/盒 （共抽20人）
2.萊爾富中杯美式咖啡兌換券10杯（共抽 20 人）
3.加碼二重抽
凡投票給指定男星，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的男神或戲劇週邊哦！

粉絲窩BL

【參與方式】

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票，即可參與抽獎，每天都可以參與投票，投票數越多、中獎機率越高！

【注意事項】

主辦單位保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權，一起為你喜愛的藝人應援，讓全台灣看見你的愛豆！

▲▼ 涂善存,張豐豪《彈一場完美戀愛》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲涂善存。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼男星洪暐哲。（圖／年代娛樂提供）

▲洪暐哲。（圖／年代娛樂提供）

▲▼FEniX陳峻廷出席踢帕娛樂2025戲劇計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳峻廷。（圖／記者李毓康攝）

▲紀成澔。（圖／翻攝自Facebook／紀成澔）

▲紀成澔。（圖／翻攝自Facebook／紀成澔）

▲葛兆恩 。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩）

▲葛兆恩 。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩）

▲張哲偉 。（圖／翻攝自Facebook／張哲偉）

▲張哲偉。（圖／翻攝自Facebook／張哲偉）

▲▼洪言翔。（圖／翻攝自洪言翔臉書）

▲洪言翔。（圖／翻攝自洪言翔臉書）

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