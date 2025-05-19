28歲女主播遭前輩霸凌輕生！韓MBC電視台「沉默3個月」首認錯道歉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓28歲的主播吳尤安娜（오요안나）於2024年9月輕生離世，遺書直指生前職場霸凌她的多名氣象主播，電視台MBC知情卻漠視。南韓勞動部18日完成調查，認定電視台內確實存在職場霸凌行為，對此MBC《News Desk》19日對吳尤安娜的職場霸凌案進行報導，並首度公開表態，說明調查結果與公司立場。

▲MBC首次報導了吳尤安娜的輕生案。（圖／翻攝自MBC）

根據《News Desk》報導，吳尤安娜霸凌案最早是在2025年1月被媒體揭露，此前她於2024年9月突然離世，死因不明，引發社會關注。之後，透過她的遺書內容與親友證言，指出幾名資深氣象主播疑為施暴者，震驚外界。事件曝光初期，被指涉的主播們始終未做出正面回應，不僅保持沉默，更封鎖社群留言功能，但仍照常出現在新聞播報中，引發輿論反彈。

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▲勞動部認定MBC存在霸凌行為。（圖／翻攝自MBC）

19日，南韓勞動部公布對MBC所做的勞動監督結果，雖吳尤安娜依現行《勞動基準法》定義不屬於正式勞工身份，但工作環境中確實出現可視為「霸凌行為」的狀況，因此，MBC因違反6項勞動相關法令，遭處以總計1500萬韓元（約32.5萬台幣）的罰款。

▲MBC正式發聲明向吳尤安娜家屬致歉。（圖／翻攝自MBC）

《News Desk》節目中也公開了MBC的正式聲明，MBC表示「我們沉重地接受勞動部的調查結果，未來將針對涉事人員做出相應處置，並著手改善整體組織文化。」進一步指出，將設立新部門，讓自由工作者及非正職人員在遇到問題時，能由當事人或第三方即時檢舉並迅速處理。聲明最後，MBC鄭重表示：「對於吳尤安娜女士的不幸離世，再次向遺屬表達誠摯的歉意。」