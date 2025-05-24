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肖戰智破墓葬機關 「斷骨絛」！Disney+《藏海傳》驚險逃生宛如古墓版《魷魚遊戲》！

記者黃庠棻／台北報導

2025年度古裝大戲《藏海傳》在台灣Disney+正式上架同步跟播！該作集結演技派卡司，找來肖戰、張婧儀擔任男主角，還有周奇、黃覺、陳妍希、張國強、餘男、喬振宇和鍾漢良等人加持，開播兩天就登上平台收視冠軍，加上復仇系陸劇深受台灣觀眾喜愛，讓劇集關注度激增。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》導演鄭曉龍的代表作為宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，該作品熱播至今已有14年，是許多劇迷心中的經典神作，而他這次睽違10年回歸，新作《藏海傳》找來大陸頂流男神肖戰、張婧儀主演，空前的黃金陣容讓劇集打從開拍時期就備受期待，《藏海傳》的故事取材自人氣作家南派三叔的原著小說《盜墓筆記》系列的前傳《藏海戲麟》，在其原作多次被提及的堪輿學家「汪藏海」修建無數陵墓，被視為原作的大BOSS，《藏海傳》劇中鏡頭的種種暗示，成為觀眾、書迷尋找關聯的契機。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》以復仇、朝廷權謀為主題，故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸全家慘遭滅門，唯一倖存的兒子「稚奴」身負血海深仇，他在十年後化名藏海（肖戰飾）回到京城；憑藉苦習多年的堪輿營造技藝和縱橫之術，逐步重返朝堂，在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪的過程。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《藏海傳》開播之後，肖戰的古裝扮相又讓網友眼睛為之一亮，有著天監監正蒯鐸之子的帥氣，也有慘遭滅門之後的落魄委屈，不論是在題材類型、角色複雜程度、或表演方式的要求上，皆不同於他以往的古裝題材作品，總導演鄭曉龍更表示肖戰「有突破，很好」。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰為了復仇，苦習多年堪輿營造技藝。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》一開頭就迎來一起滅門血案，大雍朝欽天監監正蒯鐸之子「稚奴」的爸媽遭害慘死，由陳妍希與鍾漢良飾演，兩人在對抗仇敵時，表現出的大義凜然和臨危不懼，令粉絲們感動直呼「才第一集我就看哭了」。

▲陳妍希、鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的父母。（圖／Disney 提供）

▲陳妍希、鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的父母。（圖／Disney 提供）

▲陳妍希、鍾漢良在《藏海傳》飾演肖戰的父母。（圖／Disney 提供）

而在第三集中，精通堪輿營造的肖戰足智多謀以身入局，帶領眾人踩著一塊一塊地磚，一步步破解了皇陵裡的古墓機關「斷骨絛」，怎料途中同伴踩錯一步，其中兩人當場陣亡，好不容易到了出口面前，又有兩人失誤而遭到暗器攻擊，僅剩他一人存活。而這段闖墓的過程堪稱中國古墓版《魷魚遊戲》，甚至比「跳玻璃橋」還要燒腦，更加殘酷血腥的生存遊戲，看得觀眾心驚膽顫。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰在第三集中機智破解皇陵機關。（圖／Disney+提供）

肖戰這段逃出皇陵機關的精彩演技，又一次圈了不少粉絲，他在密室裡絞盡腦汁就為了救出夥伴，後又因夥伴們的死亡感到愧疚，加上他自己在最後一刻差點就遭到暗算，一幕幕表情情緒的變化都讓影迷大讚「非常好看」、「太優秀了」、「這張臉真的完美」。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》已開播。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》除了有男主角肖戰的加持外，還有陳妍希、張國強、餘男、喬振宇和鍾漢良等演技派出演，加上每一幀都堪比電影畫面的製作，讓首播後更受到熱烈討論且更加期待接下來集數的播出。推薦影迷趕快到Disney+收看《藏海傳》，Disney+緊跟最新集數每晚上線。

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