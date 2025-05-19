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吹牛老爹又爆謀殺影帝！陰謀論瘋傳　前保鑣直指「他為封口下毒」

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢男星傑米福克斯（Jamie Foxx）是奧斯卡獎、金球獎雙料影帝，2023年他驚傳病危消息，直到隔年才親口證實是因腦出血導致中風，經緊急手術才保住一命。近日，他再次捲入與嘻哈天王吹牛老爹（Sean Combs）有關的「下毒陰謀論」，引發外界關注。

▲傑米福克斯被指控用GG打臉別人。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑米福克斯一度病危，所幸最後撿回一命。（圖／達志影像／美聯社）

根據多家外媒17日報導，傑米福克斯2023年突然在拍攝電影《重返行動》時身體嚴重不適，緊急送往加護病房治療，當時健康狀況被高度保密，外界無法得知確切病因。期間，網路上流傳各種陰謀論，其中最引發熱議的說法是「吹牛老爹對傑米福克斯下毒」。傳聞指出，傑米福克斯掌握了吹牛老爹大量私生活秘密，為了封口於是痛下毒手，陰謀論迅速在各大社群平台上瘋傳。

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▲2017年全球最賺錢名人，吹牛老爹贏了碧昂絲。（圖／達志影像）

▲網路上流傳吹牛老爹謀殺傑米福克斯的陰謀論。（圖／達志影像／美聯社）

傑米福克斯2024年於Netflix節目《傑米福克斯話當時》中，首度對外談及病情。他透露因腦出血昏迷近三週，病發初期是在片場出現嚴重頭痛。所幸在醫療團隊的努力下，他最終康復，他也在節目中用戲謔的語氣說「大家都說是Puffy（吹牛老爹）想殺我」，這句話使得陰謀論再度延燒。

更值得一提的是，近日一名自稱是吹牛老爹前保鑣的男子「Big Homie CC」，在YouTube頻道上爆料，直指「是吹牛老爹毒害了傑米福克斯」，甚至聲稱：「等這段訪問公開的時候，真相已經全世界皆知。」還爆料傑米福克斯事後曾向FBI舉報此事。目前事件尚無明確證據，吹牛老爹也未做出正式回應，但事件仍持續在各大社群發酵。

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傑米福克斯, Jamie Foxx, 吹牛老爹

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