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鄧惠文《婚內失戀》改編電影！天心喊話「你事業比較重要」險淚崩

記者黃庠棻／台北報導

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》，由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司、大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，打造台劇少見的品牌跨界模式。

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

這也是國際富豪汽車首度投身影視，藉由與情感IP跨界合作，持續關注女性自我成長與內在意識探索的領域。《慶祝》將於6月14日三立都會台首播，6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV上架，再度以最直擊內心的角度探問「婚姻裡的失戀，該如何慶祝？」

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從舞台到螢幕，《婚內失戀》作為台灣少見以婚姻情感為主軸、從女性心理出發的IP，歷經兩次全台巡演締造票房口碑雙贏，此次推出全新篇章《慶祝》，由天心、陳庭妮、李沐領銜主演，搭配柯叔元、姚淳耀、李玉璽特別演出，以三段女性婚姻關係為主軸，聚焦現代女性在「家庭、愛情與自我之間」的矛盾與勇氣，這一次女性不為誰流淚，要提醒別忘了愛自己，舉杯慶祝值得紀念的每一刻。

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

天心飾演婚後多年、漸漸在關係中失語的作家林智芸，角色時常維持婚姻表面的和平與得體，卻在多年壓抑後走向麻木。她感觸最深的一句台詞是「所以我的工作不重要？你的事業比較重要？」這一句台詞刺中許多職業婦女在婚姻中的隱忍與委屈，天心說完台詞險些噴淚。她也笑稱，現在的自己已學會將生活中的小確幸放大「把快樂的小事放大，在平凡中慶祝，生活沒有大事就很值得慶祝啦！」

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

陳庭妮飾演的張璃是一位在家庭與職場之間，努力撐起一切的單親媽媽。角色的壓力與掙扎，讓她想到很多現代女性的真實處境總是先照顧他人、最後才想到自己。她坦言自己也曾歷經「有時間卻沒目標」的階段，如今更深刻體會「我學到在愛家人、愛另一半的同時，不能忘記愛自己，因為只有愛自己，關係才能細水長流、彼此都有喘息的空間。」

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

陳庭妮坦言，相信《慶祝》會是一面鏡子，讓觀眾重新檢視生活與內心「最大的力量，就是讓人重新思考，自己是否也曾在關係中，忘了照顧自己。」

李沐在《慶祝》中飾演的邱品涵，是一位即將步入婚姻的服裝設計總監，表面堅強，內心卻被婚前的壓力與完美主義拉扯到崩潰。她的失控不只是戲劇張力，更代表了無數準新娘面對「婚姻是人生終點」這個老派觀念時的恐懼與質疑。

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

▲《慶祝》以三位女主角天心、陳庭妮、李沐為故事主籌。（圖／寬想國際娛樂）

原著作者鄧惠文醫師點破「過去的婚姻是一種『不可逆的選擇』，才令人恐懼。」她認為「婚姻不該是一條無法回頭的路，而是一次冒險旅程，讓我們重新認識自己。」她相信，當女人找回每一塊曾遺失的自我拼圖，就是最該舉杯慶祝的時刻，「因為那表示你，正在成為更完整的自己。」

婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，將於6月14日起於三立都會台首播，6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。

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婚內失戀, 慶祝, 天心, 陳庭妮, 李沐, 柯叔元, 姚淳耀, 李玉璽

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