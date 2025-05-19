鼓鼓白安受封「花蓮西瓜大使」！　化身「西瓜哥哥」擄獲粉絲的心

▲ 鼓鼓、白安為花連西瓜製作西瓜特調飲品，邀請粉絲上台品嚐。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

鼓鼓呂思緯與白安受邀擔任「2025花蓮西瓜嘉年華」首屆西瓜大使，一起推廣花蓮在地的香甜大西瓜，近期正值花蓮大西瓜盛產的季節，鼓鼓更笑說：「我們擔任首屆西瓜大使，也是『第一期瓜』！」令人會心一笑，鼓鼓、白安還首次挑戰用西瓜刀切一顆完整的「大西瓜」，並將現切的西瓜分送給台下粉絲一起品嚐，台上台下人手一塊西瓜一起享用，有趣又可愛的場景為活動增添清涼的夏日氣息。

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▲ 鼓鼓、白安和粉絲近距離互動。（圖／相信音樂提供）



鼓鼓、白安也實地走訪花蓮參與西瓜嘉年華活動，獻唱多首歌曲嗨翻現場，更走下舞台與粉絲近距離互動合唱、發送西瓜文創小物，現場也吸引許多親子共襄盛舉，親切又童顏的鼓鼓更被小朋友暱稱為「西瓜哥哥」，不只擄獲粉絲的心，也成為大人小孩心中的西瓜代言人。

而2人也分享自己與花蓮的緣份，白安近期突破自我參與實境節目《嗨！營業中》，節目中開設的餐廳地點就設在花蓮，白安說：「錄《營業中》的時候我們會在花蓮到處跑來跑去、買菜，也有一起到西瓜田裡喝西瓜汁！」

而鼓鼓近期與蕭秉治、丁噹一起組成花蓮限定團「GDX」，並推出《GDX走花路》的系列節目，實地走訪花蓮各式鄉鎮小店、體驗手作與美景；西瓜嘉年華當天也有許多曾與鼓鼓互動過的店家一起設攤參與，他感動地說：「從《一路向東》開始了與花蓮的緣分，今天就像見老朋友一樣，大家都在！」

