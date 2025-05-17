鄭世雲離開10年老東家「情感面有很大影響」　新專傾訴黑暗面

記者張筱涵／綜合報導

韓國創作歌手鄭世雲（정세운）在結束與舊東家Starship娛樂10年的合作後，近期推出全新迷你專輯《Brut》，並在宣傳節目中坦率分享了轉換新環境後對音樂與情感表達所帶來的影響。他表示，這張新作反映出更多過去未曾展現的情緒面貌，也顯示其音樂表達進一步深化。

▲鄭世雲離開10年老東家後深感環境的重要性。（圖／翻攝自Instagram／sewoon_j）



鄭世雲日前作客《SBS PowerFM 12時的朱賢英》，談及自己在2024年9月離開Starship娛樂、加盟CAM WithUs後的變化。他表示：「以前我總覺得表達100%的情感，觀眾卻不一定感受到全部，也許是我個性比較淡然，這次想要努力擴大我的表達邊界。」新專輯《Brut》正是這種嘗試的成果，他補充：「比起正面的情緒，我更著重於那些稍微負面一些的感受。」

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鄭世雲坦言，環境的變化確實對創作帶來不同影響：「我原本以為環境沒什麼好在意的，畢竟我自己沒變。但後來才發現，環境真的會對人的情感產生很大影響，」他提到在搬遷工作室和更換公司後，音樂創作也開始出現不同的感受流動。

《Brut》是鄭世雲在新東家CAM WithUs的首張作品，也是繼2024年1月發行《Quiz》後時隔約1年4個月再度推出的新作，一共收錄5首歌曲，全曲詞由鄭世雲親自操刀，並參與作曲及編曲，展現其日益成熟的音樂實力與創作光譜。

主打歌〈Goodbye〉講述一段孤單關係的釋放，歌詞以平靜語調描繪對彼此的理解與離別的痛楚，由製作人KWACA操刀，融合時尚音樂風格與情感深度。另一曲〈Eternally〉於MV搶先公開後獲得好評，〈Lake〉則由IOAH製作，以輕快節奏與柔和旋律展現清新感性。