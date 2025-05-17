《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸競賽節目《歌手2025》16日晚間直播第一集，就已淘汰掉首位選手，日本歌手BENI（安良城紅）以第8名的成績遺憾止步。此次競賽由現場觀眾以「8選3」即時投票決定排名，排名墊底者直接出局。BENI作為首位登場選手，演唱了經典日劇《悠長假期》的主題曲〈LA·LA·LA LOVE SONG〉，因風格過於溫和且缺乏高音爆發力，被認為不適合比賽，加上首位登場的順序劣勢，BENI未能獲得足夠的觀眾支持，最終排名第8。

▲BENI排名第八淘汰。（圖／翻攝自微博）

BENI的淘汰在微博引發廣泛討論，不少觀眾認為她的日式R&B風格獨具魅力，應獲得更多認可，有人質疑男歌手排名虛高，並指責投票機制存在「國籍偏好」嫌疑，對於外籍選手相當不友善。BENI淘汰後，製作單位隨即宣布馬嘉祺、阿雲嘎將作為揭榜歌手加入後續競演。

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▲單依純拿下首集冠軍。（圖／翻攝自微博）

此外，單依純憑藉新歌〈珠玉〉的空靈嗓音與高難度技巧，以22.7%的得票率奪得冠軍。陳楚生以國風原創作品〈將進酒〉斬獲第二名，第三名則由來自美國的米奇蓋頓（Mickey Guyton）獲得，她翻唱碧昂絲的〈If I Were a Boy〉，深受觀眾喜愛。第四到第七則分別為嘻哈歌手GAI周延憑、白舉綱、葛莉絲金斯勒（Grace Kinstler）、林志炫。

▲林志炫險些墊底。（圖／翻攝自微博）