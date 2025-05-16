李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星李亞鵬因欠巨債轉投直播帶貨市場，後又被指控拖欠薪、不幫員工交社會保險等，經濟陷入困境，他與小19歲的妻子海哈金喜育有一女，近來家庭生活也明顯受到財務壓力影響，海哈金喜近日在社群上分享了一段搬家影片，透露一家五口為了縮減開銷，已從原本的獨棟別墅搬至租屋小房子，生活空間大幅縮水。

▲李亞鵬近年為了還債積極帶貨。（圖／翻攝自微博）

影片中可以看到，搬家當天海哈金喜一早就喚醒熟睡的女兒，告訴她：「我們要搬新家了。」只見女兒邊收拾行李邊流淚，捨不得跟自己的房間說再見，畫面令人鼻酸。海哈金喜面對鏡頭直言：「最近家裡經濟狀況不好，要縮減開支。」承認了家裡正面臨困境。雖然說是搬新家，但看得出來是從寬敞住宅換至較為樸素的小屋。

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▲李亞鵬妻子海哈金喜坦言為了度過經濟困難，一家搬到小房子。（圖／翻攝自微博）

李亞鵬近年為了還債相當拚命，2023年4月因累積債務高達4000萬人民幣（約1.67億台幣）遭法院強制執行，5月又被執行1098萬（約4600萬台幣）。為了度過財務危機，他投身直播帶貨行列，然而他歷年來的投資幾乎全軍覆沒，包含文化書院、雪山藝術小鎮、火鍋店。然而他砸上億研發的白酒在直播間開賣時僅賣出百單，買氣不佳，網友諷刺李亞鵬是「投資界黑洞」。