快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

記者蔡琛儀／綜合報導

台灣演藝圈14日驚爆多名男星涉嫌逃兵役，包括威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙等人，陳零九以30萬元交保，他稍早發文向粉絲致歉，並宣布放下藝人身份，中止九澤CP、五堅情相關演藝工作，好好反省，他所屬的五堅情稍早更直接宣布休團，震驚所有堅果。

▲五堅情宣布與陳零九共進退，因此決定暫時休團。（圖／資料照／台中市政府提供）

五堅情所屬原音娛樂發聲明表示，身為好友的五人近五年來一同克服種種挑戰，也認為當團員遇到困難，彼此都會選擇共進退陪伴，因此決定暫時休團，成員未來將以個人身份各自展開工作，並持續關心彼此，展現滿滿兄弟情誼。不過他們先前透露，今年下半年要發行新專輯，如今團體無預警休團，新專輯工作也停擺。

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陳零九被爆出因花費約30多萬元佯裝有「高血壓」，進而取得免役，14日被移送新北地檢署複訊，以30萬元交保。他今天發出道歉聲明，坦承自己六年前曾作出逃避兵役的錯誤決定，並表示這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為公民應盡的社會義務，強調自己完全接受相關調查，並願意承擔法律責任，也決定要放下藝人身份，中止九澤CP、五堅情演藝工作反省自己。

原音娛樂聲明：

致所有喜愛並支持五堅情的堅果們：

五堅情由五位擁有深厚情誼的好友組成。近五年來，我們一同克服種種挑戰，與堅果們攜手創造了無數難忘的回憶。

正因這份堅定不移的友情，我們始終相信，當團員遇到困難時，彼此都會選擇共同進退。因此，我們做出這個重要的決定：

五堅情將暫時休團。

未來，團員們將以個人身分繼續各自的活動方向，並持續關心、支持彼此。

衷心感謝大家一路以來的陪伴與支持。

原音娛樂敬上