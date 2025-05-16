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快訊／陳零九道歉「停止演藝工作」！　IG全清空：深刻反省

記者劉宜庭／綜合報導

針對閃兵事件，陳零九今（16日）對外道歉，宣布停止演藝工作，目前IG也已經全都清空，只剩下道歉文。

▲▼ 。（圖／記者劉宜庭攝）

▲陳零九道歉全文。（圖／翻攝自陳零九IG）

陳零九因花費約30多萬元佯裝有「高血壓」，進而取得免役，14日被移送新北地檢署複訊，以30萬元交保。為此，他稍早發出道歉聲明，坦承自己六年前曾作出逃避兵役的錯誤決定，並表示這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為公民應盡的社會義務，強調自己完全接受相關調查，並願意承擔法律責任。

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陳零九進一步透露，這段時間他將放下藝人身份，及中止九澤、五堅情相關演藝工作，冷靜面對一切，並且專注於工作，認真反省自己的行為，「我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。若未來仍有機會，我將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。」

▲▼快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳零九14日因涉閃兵案遭移送新北地檢署。（圖／記者邱中岳攝）

【陳零九公開道歉聲明全文】
本人在此誠摯向大眾致歉。

六年前，作出逃避兵役的錯誤決定。這樣的行為不僅違反法律，也違背了作為一名公民應盡的社會義務，並對社會造成了不良示範。對此，我完全接受相關調查與法律責任，並願意承擔所有後果。

我深知身為公眾人物，我的一舉一動都可能對社會產生影響，而我的行為辜負了大眾的信任，對社會風氣帶來負面影響，令人失望。

在此，我向所有關心、支持我的粉絲朋友，以及因此受到牽連的合作夥伴與相關工作人員，表達我最深沉的歉意。對不起。

這段時間，我會放下藝人身份，以及中止九澤、五堅情相關演藝工作，好好面對這一切，深刻反省，
我知道自己不配擁有那樣的光環，但我對音樂的熱愛依然不變。若未來仍有機會，我將以更誠懇與踏實的態度繼續創作。

再次為我的過錯致上最深的歉意，對不起。

謹上

陳零九
2025/5/16

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陳零九, 九澤, 五堅情, 閃兵

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