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22歲EPEX琴洞弦宣布暫停活動！　公司聲明「2措辭」嚇壞網友：出事了吧

記者張筱涵／綜合報導

南韓男子團體EPEX成員琴洞弦今（16日）突然宣布暫停活動，原本許多人都猜測可能為了去上新的選秀節目，但聲明中的2句話讓眾人開始瘋猜事情並不單純。

▲▼EPEX　琴洞弦。（圖／翻攝自X／the_EPEX）

▲琴洞弦突然宣布暫停活動。（圖／翻攝自X／the_EPEX）

C9娛樂於16日透過官方帳號發表聲明，表示：「由於琴洞弦的個人原因，在相關事項整理完成之前將暫停活動，EPEX將從今日起以七人組合形式展開活動。」並補充希望粉絲能給予理解與支持。

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▲▼EPEX　琴洞弦。（圖／翻攝自X／the_EPEX）

▲C9娛樂公告中文版。（圖／翻攝自X／the_EPEX）

儘管公司未具體說明琴洞弦暫停活動的原因，但「個人原因」與「相關事項的整理」等字眼，引起網友廣泛猜測。眾人一開始猜測他是否將出演Mnet另一選秀節目《BOYS PLANET》，但也有許多人指出：「如果是去參加選秀，不會用這種語氣的公告」、「明天還有粉絲簽售會，這樣的時機太突兀」，更有人留言：「公告語氣太冷淡，一點情感都沒有」、「不是《BOYS PLANET》的話，那會不會是出事了？」

其他網友則說「他原本是X1真正的成員，卻因排名造假被淘汰，怎麼可能再去參加Mnet的節目」、「公告怎麼只發這樣，為什麼不講清楚」、「措辭讓人覺得是不是發生什麼大事」、「『個人原因』和『整理後』這說法太奇怪了」、「感覺像要退團了」。截至目前，C9娛樂尚未對外提供更多說明。

琴洞弦自2019年參加Mnet選秀節目《PRODUCE X 101》嶄露頭角，最終排名第14位，雖未進入最終出道組X1，但人氣不減。2021年，他正式以EPEX成員身份出道，近年積極參與團體活動及音樂節目主持，亦是團內的主舞與中心成員之一。

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