汪小菲二婚前夕！　張蘭全身紅感謝Mandy「難為妳因為愛他」

記者張筱涵／綜合報導

汪小菲與Mandy馬筱梅將於5月17日舉行婚禮，迎來人生新篇章。婚禮前夕，張蘭於16日特地換上一襲喜氣紅色洋裝，透過鏡頭向即將步入禮堂的兒子與未來媳婦獻上祝福與勉勵。她以三幕故事娓娓道來，不僅回顧與兒子一起經歷的風風雨雨，也寄語新人攜手共度未來。

▲張蘭心疼汪小菲。（圖／翻攝自微博／张兰俏江南创始人）



張蘭動情表示：「兒子，這些年我們母子走過的路，比任何劇本都跌宕起伏。」她形容汪小菲在商場沉浮中，如同一棵不斷被命運修剪的樹，歷經水火試煉卻仍奮力生長：「多想替你擋住全世界的刀劍，卻忘了我的雛鷹正在長出搏擊長空的翅膀。」

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談到準媳婦馬筱梅，張蘭則稱讚她在面對命運的「驚滔駭浪」時，仍保持對愛情的信念：「難為妳因為愛他所以一次一次的被捲入了洶湧的風暴之中。」她也以詩意語言送上三面「盾牌」作為祝福：來自《道德經》的「柔水盾」、陽明心學的「明鏡盾」、以及家族精神象徵的「木棉盾」，象徵柔韌、智慧與根基。

▲張蘭感謝Mandy。（圖／翻攝自微博／张兰俏江南创始人）



最後，張蘭感性強調，這場婚禮不僅是一段婚姻的開始，更是「我們家族鳳凰涅槃的起點」，期待小倆口從今成為「人生戰場的生死搭檔」，彼此信任、共同守護一生。