「貓咪影子照」吹進KPOP圈！NMIXX零偶包超萌、EXO Xiumin直接喊：喵嗚

文／妞新聞

終於不是比較有難度的舞蹈挑戰了！韓國人氣偶像們居然著迷於「變成一隻隻貓咪」！？在X（原Twitter）平台掀起風潮的「貓咪剪影照」，也吹進KPOP圈，不需要高顏值，比較需要不僵硬的軟Q筋骨的最新『#KittyShadow』大挑戰，快看看誰已經跟上了？

變身Hello Kitty？

貓咪剪影大挑戰開始

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▲近期掀起的最新拍照姿勢，用影子比出一隻貓。（圖／IG@celeb_fashion_magazine）



尖尖、小巧的耳朵、圓圓的臉加上左右3根鬍鬚，一張張剪影版貓咪就是出自於ZEROBASEONE成員成韓彬、THE BOYZ成員柱延、TWS成員韓振HANJIN等一眾男神的手，乍看也很像三麗鷗旗下的大明星「Hello Kitty」。

EXO成員「金珉錫Xiumin」以及「姜丹尼爾」甚至把貓咪剪影挑戰照片，單獨上傳了一則IG貼文，Xiumin同時搭配文案：「喵嗚」，真的一秒變成可愛的貓貓，而姜丹尼爾則是做完動作自我懷疑打出：「為什麼我在做這個？」讓粉絲們大呼：「可愛死了～」。

▲NMIXX隊長海嫄HAEWON及真率BAE。（圖／IG@celeb_fashion_magazine）

▲LE SSERAFIM成員恩採也做貓咪影子。（圖／IG@hhh.e_c.v）

女團也報名參戰！NMIXX隊長海嫄HAEWON以及真率BAE也蹲地一秒變身喵星人，甚至旁邊一堆圍觀工作人員、路人也零偶包，LE SSERAFIM成員恩採的個人IG最新貼文中，也發現了多張貓咪剪影認證照，是不是很想跟上呢？

如何拍攝貓咪剪影照？

首先背對燈光，舉起雙臂往內側交叉，張開三根手指還原貓咪鬍鬚，不管在地上、牆上，只要能產生影子都能隨時隨地一秒「變成貓」，當然也需要揪一位親友幫忙拍攝，快一起來挑戰吧！

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