《黃衣小飛俠》片場爆怪事！劉以豪「內臟被擠壓」　袁澧林助理躲休息室抄經

記者蕭采薇／台北報導

《山忌 黃衣小飛俠》改編自台灣鄉野傳說，拍攝期間也經歷靈異怪事。主演劉以豪、袁澧林、曹佑寧及陳如山等人，親身經歷難以解釋的超自然現象。從機器無故當機、多位工作人員突發高燒，甚至在取景地點驚見巨大黑蛇等，眾人不約而同感到，某些場景彷彿被一股神秘力量籠罩。

▲《山忌 黃衣小飛俠》改編自台灣鄉野傳說，拍攝期間也經歷靈異怪事。（圖／威視提供）

《山忌 黃衣小飛俠》改編自台灣山區流傳已久的靈異傳說，據傳登山客若在山霧中看見身穿黃色雨衣的神秘人影，恐會發生不測。電影團隊為重現傳說氛圍，特地選在多處山間取景。僅管拍攝前劇組特別安排師父開壇祈福並設下結界，提前稟告孤魂野鬼即將來訪，沒想到途中還是遭遇多起無法解釋的靈異現象。

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劉以豪透露，在一處地下洞窟取景時，一踏入就感到強烈不適：「有種壓力突然壓過來，內臟很擠的感覺！」更詭異的是，現場樹木異常茂密，幾乎遮蔽所有陽光，現場還目擊一條粗壯的黑蛇在旁徘徊，拍攝時機器還無故當機，讓劉以豪事後回想時仍餘悸猶存：「當下的我就只想趕快拍完，快馬加鞭離開那裡！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪在一處地下洞窟取景時，一踏入就感到強烈不適。（圖／威視提供）

女主角袁澧林雖自認靈性低，但助理仍貼心為她準備平安符、甘草、紅包等各式護身小物，「我每週都會收到不同的護身品，但拍到一半才得知，她才是體質最敏感的人！」袁澧林透露，助理在片場屢次感應到異常能量。

▲《山忌 黃衣小飛俠》袁澧林助理頭暈到完全無法靠近現場，只能躲在休息室狂抄心經鎮定。（圖／威視提供）

更玄的是，拍攝某幾場戲時，她頭暈到完全無法靠近現場，只能躲在休息室狂抄心經鎮定。身為「靈異麻瓜」的袁澧林回想，有段期間劇組駐點在山區拍攝並住宿，潮濕陰冷的環境令她害怕不已，沒想到助理卻反稱：「這裡超級安全啊！」反而是一些看起來明亮、舒適的拍攝地點，卻讓她感到強烈不適。

▲《山忌 黃衣小飛俠》導演蔡佳穎也證實拍攝某場中邪戲時，現場瀰漫著詭譎氛圍。（圖／威視提供）

不僅演員們察覺異樣，導演蔡佳穎也證實拍攝某場中邪戲時，現場瀰漫著詭譎氛圍。拍攝結束後，竟有三、四名工作人員接連出現高燒、嘔吐，甚至衝出場外狂吐的症狀。面對接二連三難以解釋的現象，劇組上下繃緊神經，曹佑寧全程配戴護身符保平安；陳如山自我告誡「人不能不信邪」；袁澧林則秉持世上有許多靈魂共存的信念，劉以豪更鄭重表示：「面對大自然，必須帶著一顆敬畏的心！」電影將於6月6日全台上映。