大根閃兵「昔罵薔薔片段被挖」　6年前嗆：妳有社會責任

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。其中大根昨（14）日從泰國回台後到案說明，以20萬元交保，隨後離開地檢署。消息曝光後引發熱議，就連以前上節目公開質疑女星薔薔會有社會責任的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲大根罵薔薔有「社會責任」。（圖／翻攝自Threads）

透過節目《麻辣天后傳》6年前的片段可見到，一向關注大麻議題的女星薔薔主張應理性討論其合法化及社會定位，然而她在社群的發言卻讓主持人大根質疑，是否會對青少年產生誤導。大根在節目中直言，討論焦點應放在「為什麼台灣會禁止大麻」，而非單純與國外合法化做比較，他還提醒薔薔作為公眾人物有社會責任，因其社群有許多年輕粉絲追蹤，「我是認為啦，妳有妳的社會責任。」如今大根因閃兵被逮，該影片被網友回顧後狂酸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友翻出6年前大根上節目的片段。（圖／翻攝自Threads）

事實上，大根在被爆出捲入閃兵案時，第一時間人在國外的他否認到底，後來才透過經紀公司發布聲明稿，表示願意全面配合司法調查，以期早日解決案件，「大根在2023年間，思慮不周循醫療機構申請免役，造成社會不良示範，將配合一切偵辦。」大根在14日回台後到案說明，談到涉案行為他向社會大眾致歉，坦承自己很愚蠢，未來會負起應有的法律責任，並履行兵役義務。

▲大根閃兵，20萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）