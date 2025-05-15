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陳奕迅確診病倒道歉了！　明高雄開唱緊急延期：沒想到被攪垮

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王陳奕迅明天起將在高雄巨蛋開唱，不過今（15日）突宣布，陳奕迅因昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷確診為新冠肺炎，須立即停止所有演出活動並進行休養，因此明天起3場高雄巨蛋演唱會全宣告延期。稍早陳奕迅本人也發文致歉：「造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。」還配上一張全黑底圖，附上哭臉及下跪道歉的貼圖，寫著「非常抱歉」。

▲▼陳奕迅5月高雄巨蛋開唱 。（圖／My Kan提供）

▲陳奕迅本週演唱會延期。（圖／My Kan提供）

陳奕迅遺憾表示，自己等了12年的高雄巨蛋，「沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。」他也說，自己會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。

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此外，演唱會團隊已緊急協調後續安排，原訂5月16、17、18日於高雄巨蛋舉行的三場演出將延期舉行。已購票觀眾可持原票於新場次原座位入場。欲選擇退票的觀眾，請依照拓元售票系統公告之退票方式辦理，主辦單位將全額退款。全額退票相關辦法將於今日內公布，請持續關注拓元售票系統官方公告。

▲▼陳奕迅道歉 。（圖／翻攝陳奕迅IG）

▲陳奕迅發文道歉 。（圖／翻攝陳奕迅IG）

演唱會場次變更如下： 2025/05/16（五） 19:30改期至 2025/05/29（四）19:30 2025/05/17（六） 19:30改期至 2025/05/30（五）19:30 2025/05/18（日） 18:30改期至 2025/05/31（六）18:30

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