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鍾欣凌破尺度上演「辦公室不倫戀」　汽車旅館滾床…被正宮甩巴掌

記者黃庠棻／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》即將在6月8日禮拜天晚間8點在公視台語台、10點華視主頻道播出。周瑞秋（鍾欣凌飾）、楊世美（丁寧飾）、蕭如如（孫淑媚飾）三位最要好的閨蜜，在即將五十歲時，各自碰上人生最大的課題。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

一個是巧遇初戀的最胖小三，一個是從小母胎單身到中年的戀愛小白，一個則是大談年下戀的失意女演員。今（15）日《拜六禮拜》首度曝光主視覺海報，昏黃的畫面散落著許多光點，有深有淺、有遠有近，微醺感的色調搭配三人笑著乾杯的畫面，呈現出週五夜晚的輕鬆感，三位女主角彷彿如釋重負，找回人生最chill的時光。

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▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

如同導演杜政哲所說「人生其實可以在某些時候，不管是在感情上或是有不如意的地方，都可以放自己一個假。」《拜六禮拜》集結導演杜政哲，演員鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等強大卡司，即將帶給觀眾笑中帶淚，又心有戚戚焉的最瘋感受。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲鍾欣凌在《拜六禮拜》突破性演出小三。（圖／華視、公視台語台提供）

在《拜六禮拜》中，鍾欣凌不只大膽跟主管（林俊逸飾）滾床，還被元配怒甩巴掌，尺度大開顛覆以往形象。而在最新預告中，瑞秋在汽車旅館與初戀（李李仁飾）巧遇，即便多年過去了，兩人的默契卻依舊存在。但就在瑞秋才剛剛陷入重逢的粉紅泡泡，現實卻一巴掌打醒她「初戀根本還沒和老婆離婚」。

不過，戲外談到初戀時，鍾欣凌卻是非常肯定地說「不會想復合」，畢竟各有各的家庭，現在安好就好。而鍾欣凌也笑說她初戀的年代，只能打電話聊天或是傳BBcall，常與對方聊到半夜爸爸起床上廁所時，卻發現她還沒睡，讓爸爸十分抓狂。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李李仁在《拜六禮拜》與鍾欣凌是初戀。（圖／華視、公視台語台提供）

雖然在新戲中，周瑞秋總是被愛情拋棄，但鍾欣凌卻表示，現實中的她絕對會「不到黃河心不死」！大方坦承如果一直沒找到愛情的話，就會無止盡的去尋找，去各大廟宇拜拜求緣分或是請大家介紹，一定要找到就對了。

而戲中一肩扛下自家水電行的楊世美（丁寧飾），從小母胎單身到大，足足有47年的時間。或許是因為言行舉止比較「MAN」的關係，世美甚至還被懷疑是否喜歡女生。但當她好不容易卸下心防，開始試著與怪異葡萄農陳冠中（劉書宏飾）交往時，卻又因為生活習慣不同而起衝突。

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲丁寧、劉書宏在《拜六禮拜》有許多感情對手戲。（圖／華視、公視台語台提供）

世美好心替冠中收拾東西時，卻突然被質問「幹嘛亂動我東西？」這令世美難以接受地大吼回去「到底在不高興什麼？」而劉書宏這次飾演的是一位直來直往又具有完美主義的葡萄農，與丁寧飾演的世美宛如歡喜冤家。

談到與另一半的摩擦時，丁寧坦言自己與老公也有很多觀念不同的地方，但如果要對婚姻負責，就要努力學習平衡彼此的狀況，這也是與人相處最困難的地方，丁寧也不忘告白老公「我們有一輩子的時間慢慢磨合。」

▲《拜六禮拜》即將在6月8日開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲孫淑媚在《拜六禮拜》與連晨翔被湊對。（圖／華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》中的八點檔小三專業戶蕭如如（孫淑媚飾），平時連走在路上都會被觀眾辱罵，這讓私下溫暖的如如備感壓力，決定返鄉開酒吧，在開始斜槓之際，遇上讓她心動不已的小鮮肉（連晨翔飾），展開一段天雷勾動地火的戀愛。

孫淑媚在戲中與小20歲的連晨翔大談年下戀，連好友世美都不禁詢問「差20歲你可以嗎？」面對差距甚大的姊弟戀，孫淑媚表示，自己現實生活中沒有被這麼小的弟弟追求過，但對於年紀差異並不介意「只要視覺上不要差太多，相信緣分會做出合理的安排」。不過孫淑媚也笑說自己單身太久「已經忘記怎麼談戀愛」，還自嘲就算真的交了男朋友，對方可能也會覺得「自己像單身」。

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