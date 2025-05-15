160KG病人「胖到無法出家門」　醫生一看點出關鍵…他心疼哭了！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《院長爸爸》播出第一集的熱播程度，在同時段所有80個節目中，收視率就衝到第34名。八仙塵爆的劇情一播出，立刻勾起許多人的回憶，粉絲分享「到了現場真的猶如地獄ㄧ般，當下真的心痛」、「整個醫院都是被八仙塵暴的傷患滿滿都是~好恐怖也於心不忍~超級驚訝」「、非常有感，我看到醫院湧入大量燒燙傷患者突然起雞皮疙瘩，醫護人員也辛苦了」。

▲《院長爸爸》播出後，收到許多觀眾好評。（圖／大愛電視提供）

劇中，飾演黃國烽醫師的蘇達，還有住院醫師程雅晨南下到高雄宣傳。蘇達演了不只一次醫生的角色，以前都是坐在診間開藥，《院長爸爸》是他第一次到手術檯，直呼「拿起手術刀是真的會發抖」，光是一場手術房裡的戲拍了四個小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇達、程雅晨到高雄宣傳《院長爸爸》。（圖／大愛電視提供）

角色原型人物黃國烽醫師當時真的陪了四個小時，蘇達開玩笑說「美其名是關心，可能是監督」，連手術刀切下去的力道都會貼心叮嚀，蘇達才知道原來職人劇拍起來是這麼困難。

▲蘇達、程雅晨到高雄宣傳《院長爸爸》。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，蘇達透露自己姊姊在馬偕醫院腫瘤科擔任行政人員35年，小時候常常在醫院走動，會看到心急如焚的家屬，把求助無門的情緒宣洩在醫師身上，小時侯不懂覺得是恐龍家屬，長大後在《院長爸爸》中演出，對醫師更能感同身受，每一醫師都是盡全力想醫治病人的。

▲蘇達、程雅晨到高雄宣傳《院長爸爸》。（圖／大愛電視提供）



蘇達在劇中的患者是一名體重160公斤的個案，雖然當時是拍戲，但對方化上特殊妝，甚至胖到沒辦法出家門，畫面相當震撼，讓他直呼「一看到演員的模樣眼淚就掉下來」，角色原型黃國烽醫師跟蘇達說，每天吃很多也不能胖成這樣，所以「不要先看生病，先看心出了什麼問題」。

▲蘇達在《院長爸爸》遇上體重160公斤的個案。（圖／大愛電視提供）

黃國烽醫師本人跟蘇達說，每天睜開就是有苦難人來找醫生「但是人功德再好、福報再高、捐款再多，做再多善事都活不過兩百歲」，所以要好好珍惜當下的健康醫師透露看診最大的秘訣就是「現在快樂就健康，如果不快樂，藥吃再多都沒有用」，這也是蘇達演完之後最深刻的感受。

▲蘇達、程雅晨到高雄宣傳《院長爸爸》。（圖／大愛電視提供）

另外，女星程雅晨飾演第一年的住院醫生，就如臺劇版的《機智住院醫生生活》，能力好，但什麼事情都想做，就什麼事都做不好。有一場心情受挫時遇到戴立忍飾演的院長的戲。

▲蘇達、程雅晨到高雄宣傳《院長爸爸》。（圖／大愛電視提供）

戲外的程雅晨剛好也是戲劇圈的新生代演員，當對方說的一段台詞，讓她感覺「那段話很像在真實生活中，戴立忍是很資深的前輩，而我遇見了他，在人生的岔路中，我不知道這是不是我未來可以做的，或是我的能力適不適合這裡，遇見了他，他給了我一個方向」。

▲程雅晨在《院長爸爸》與戴立忍對戲。（圖／大愛電視提供）

過去，程雅晨曾經飾演過護士，這次在《院長爸爸》不但是第一次進手術室，也變成醫生，很有趣也很挑戰。拍完後，程雅晨說「這齣戲不只是醫療劇只醫一般病痛，心也療癒了，不只是戲，看的觀眾也被療癒了，是最棒的地方」。