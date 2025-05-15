ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳大天婚事喊卡！　網「勸妳先生像個男人」未婚妻劉樸IG突轉私人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，其中37歲「小蝦」陳大天在家被警方逮捕，未婚妻劉樸也在現場目睹，現在未婚妻社群平台湧入留言「勸勸妳先生像個男人」，IG疑似因此關閉。

▲▼劉樸IG改為私人。（圖／翻攝自臉書,IG）

▲陳大天去年成功求婚劉樸。（圖／翻攝自臉書）

劉樸原訂昨日（14）出席伊林璀璨之星起跑記者會，結果臨時喊卡。她一早見檢警到家中搜索並帶走陳大天，緊急電話詢問未婚夫經紀人，才知道發生什麼事。她去年答應陳大天求婚，結婚前夕，安排明天飛加拿大短期遊學一個月，沒想到出發前夕心情受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉樸IG改為私人。（圖／翻攝自臉書,IG）

▲劉樸IG改為私人。（圖／翻攝自IG）

網友湧入劉樸社群平台留言「勸勸妳先生像個男人，雖然很多人說他不紅；但妳要跟他說，男子漢就是要服兵役義務，要有氣魄」、「所以妳是知情妳老公逃兵這件事嗎？」、「勸勸妳的先生快去當兵吧！趁現在兵期短，快去吧！」而她IG目前從公開轉為私人，也被聯想是因為受到爭議影響。

陳大天昨日到案，同日以25萬元交保，面對媒體時，3度鞠躬道歉，並表示「身為台灣的國民，沒有履行國民應該進行的義務，然後知法犯法是非常不當的行為，在這邊跟浪費大眾資源、跟警務相關的人員，以及承辦的檢方說聲對不起，還有國人說聲對不起」。他強調此事與經紀公司老闆張小燕，太太、家人都完全沒有關係，「跟信任我的不管是工作上還是親朋好友，讓他們蒙羞，很抱歉，對不起」。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

推薦閱讀

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

柯宇綸揭「學長1招合法躲兵役」　吐槽藝人閃兵：最後還不是要去

柯宇綸揭「學長1招合法躲兵役」　吐槽藝人閃兵：最後還不是要去

原定8月登記…未婚妻離台！陳大天被上銬逮捕「婚事喊卡」原因曝光

原定8月登記…未婚妻離台！陳大天被上銬逮捕「婚事喊卡」原因曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳大天, 閃兵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳大天婚事喊卡！　網「勸妳先生像個男人」未婚妻劉樸IG突轉私人
  2. 《赴山海》武僧被迫趕工身亡！　女星「為戲瘀青破相」遭爭議李凱馨取代
  3. 為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控
  4. 陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」
  5. Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應
  6. Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬
  7. 被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵
  8. 國際火線／神仙打架，虐戀成災：大陸仙俠劇的墜跌
  9. 賴慧如被管理員誤會當媽　苦笑：我怎麼生出這麼大的女兒
  10. 「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366