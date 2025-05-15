陳大天婚事喊卡！　網「勸妳先生像個男人」未婚妻劉樸IG突轉私人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，其中37歲「小蝦」陳大天在家被警方逮捕，未婚妻劉樸也在現場目睹，現在未婚妻社群平台湧入留言「勸勸妳先生像個男人」，IG疑似因此關閉。

▲陳大天去年成功求婚劉樸。（圖／翻攝自臉書）

劉樸原訂昨日（14）出席伊林璀璨之星起跑記者會，結果臨時喊卡。她一早見檢警到家中搜索並帶走陳大天，緊急電話詢問未婚夫經紀人，才知道發生什麼事。她去年答應陳大天求婚，結婚前夕，安排明天飛加拿大短期遊學一個月，沒想到出發前夕心情受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉樸IG改為私人。（圖／翻攝自IG）

網友湧入劉樸社群平台留言「勸勸妳先生像個男人，雖然很多人說他不紅；但妳要跟他說，男子漢就是要服兵役義務，要有氣魄」、「所以妳是知情妳老公逃兵這件事嗎？」、「勸勸妳的先生快去當兵吧！趁現在兵期短，快去吧！」而她IG目前從公開轉為私人，也被聯想是因為受到爭議影響。

陳大天昨日到案，同日以25萬元交保，面對媒體時，3度鞠躬道歉，並表示「身為台灣的國民，沒有履行國民應該進行的義務，然後知法犯法是非常不當的行為，在這邊跟浪費大眾資源、跟警務相關的人員，以及承辦的檢方說聲對不起，還有國人說聲對不起」。他強調此事與經紀公司老闆張小燕，太太、家人都完全沒有關係，「跟信任我的不管是工作上還是親朋好友，讓他們蒙羞，很抱歉，對不起」。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝）