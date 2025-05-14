ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

告假1個月「視網膜剝離動刀」　王燦戴墨鏡回歸八點檔原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期劇情火熱升溫，飾演壞事做盡的「陳曉剛總裁」的實力派演員王燦，在告假一個多月、進行視網膜手術後，近日宣告正式回歸劇組。他透露眼睛已經慢慢康復，感謝醫師細心照料與各方關心支持，並開心表示「真的很想念劇組，期待能好好完成這部戲！」

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

談及病情，王燦坦言這次視網膜剝離的原因難以明確釐清，表示「醫生說造成的可能性很多，無法判定是哪個因素造成的。」對於先前有媒體誤傳與拍攝某場動作戲有關，他也澄清「當天就已透過經紀公司向龍天翔大哥解釋，他非常理解，也沒有誤會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

休養期間，王燦遵照醫囑定期回診並全力休息，期間收到許多劇組同仁、長官致電關心，讓他倍感溫暖，笑說「其實在家休養時，我還是會準時打開電視追《好運來》，看到每位藝人朋友這麼努力演出，真的非常感動。」

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

王燦所飾演的「陳曉剛」在劇中為求利益不擇手段，是讓觀眾「恨得牙癢癢」的經典反派角色，他也透露，因為眼睛剛復原，對強光仍需適應，因此剛回歸時會配戴墨鏡，笑說「剛好也更符合角色的氣場與造型設定。」

最後，王燦感性補充「感謝觀眾的等待與體諒，我會繼續把這個角色演得更深刻，敬請期待陳曉剛接下來的每一步動作！」

分享給朋友：

追蹤我們：

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

推薦閱讀

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

快訊／大根閃兵迅速認錯　將「配合一切偵辦」

快訊／大根閃兵迅速認錯　將「配合一切偵辦」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王燦, 好運來

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 寬姊坐鎮！朱軒洋、吳卓源「爆緋聞一年」同框　合影「中間隔三人」曝心聲
  2. 五月天香港演唱會落幕　阿信驚爆「明年不一定有」原因曝光
  3. 《小美人魚》海莉貝利遭家暴！　「抓頭撞方向盤」恐怖行徑曝光
  4. 張捷憶當兵認「浪費時間」　吐真實心聲：體會自由無價
  5. 關曉彤沒斷開鹿晗？　機場被目擊「左手無名指戴戒」掀網兩派論戰
  6. 研究6萬張底片住進故居！凱特溫絲蕾「像被附身」　78歲兒淚喊：媽回來了
  7. 告假1個月「視網膜剝離動刀」　王燦戴墨鏡回歸八點檔原因曝光！
  8. 快訊／陳大天3度鞠躬道歉！「對不起國人」點名家人：讓他們蒙羞
  9. Paul心臟瓣膜缺陷「自願當2年兵」　網湧入讚爆：真男人
  10. 《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問　PO當兵照自清：我是模範海巡

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366