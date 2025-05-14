告假1個月「視網膜剝離動刀」　王燦戴墨鏡回歸八點檔原因曝光！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期劇情火熱升溫，飾演壞事做盡的「陳曉剛總裁」的實力派演員王燦，在告假一個多月、進行視網膜手術後，近日宣告正式回歸劇組。他透露眼睛已經慢慢康復，感謝醫師細心照料與各方關心支持，並開心表示「真的很想念劇組，期待能好好完成這部戲！」

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

談及病情，王燦坦言這次視網膜剝離的原因難以明確釐清，表示「醫生說造成的可能性很多，無法判定是哪個因素造成的。」對於先前有媒體誤傳與拍攝某場動作戲有關，他也澄清「當天就已透過經紀公司向龍天翔大哥解釋，他非常理解，也沒有誤會。」

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▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

休養期間，王燦遵照醫囑定期回診並全力休息，期間收到許多劇組同仁、長官致電關心，讓他倍感溫暖，笑說「其實在家休養時，我還是會準時打開電視追《好運來》，看到每位藝人朋友這麼努力演出，真的非常感動。」

▲王燦回歸《好運來》。（圖／民視提供）

王燦所飾演的「陳曉剛」在劇中為求利益不擇手段，是讓觀眾「恨得牙癢癢」的經典反派角色，他也透露，因為眼睛剛復原，對強光仍需適應，因此剛回歸時會配戴墨鏡，笑說「剛好也更符合角色的氣場與造型設定。」

最後，王燦感性補充「感謝觀眾的等待與體諒，我會繼續把這個角色演得更深刻，敬請期待陳曉剛接下來的每一步動作！」