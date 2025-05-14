ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈靜雯上尪YT「一看約會行程」秒崩潰　偶遇修杰楷粉絲吃醋了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷近期推出YouTube網路節目《修TIME》，分享他私下瘋癲、反差感的一面。最新一集邀請到創頻道以來呼聲最高的老婆賈靜雯，為了為愛妻量身打造一場完美約會，他對錄影內容保密到家。

▲修杰楷YouTube節目最新一集邀請老婆賈靜雯作客。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷YouTube節目最新一集邀請老婆賈靜雯作客。（圖／《修TIME》提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

錄影過程中，修杰楷不改調皮個性，不按牌理出牌瘋狂挑戰老婆底線，早已做好心理準備的賈靜雯不但沒生氣，反而吐槽說「我沒有偶包，哪像你！」雙方開啟日常鬥嘴模式，展現夫妻情深、捉弄彼此的一面。

而修杰楷驚喜安排摩托車進行約會，不料驚喜變成驚嚇，讓賈靜雯相當傻眼，當場崩潰妝髮一切都白費，他還特地準備藍芽音響，要求老婆手拿音響，想要重現電影《再見阿郎》的經典橋段，荒謬的行徑讓妻子不斷哀嚎「為什麼我會在這裡～拜託帶我走～」看著太太如此無言以對，他卻樂在其中，形成兩種畫風非常逗趣。

▲修杰楷YouTube節目最新一集邀請老婆賈靜雯作客。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷YouTube節目最新一集邀請老婆賈靜雯作客。（圖／《修TIME》提供）

夫妻倆久違在迪化街散步，賈靜雯趁機爆料修杰楷偶包太重，有鏡頭在拍攝才會主動買東西送禮，私下平常只會嫌棄太太購物慾太旺盛。面對老婆的埋怨，修杰楷只敢像小孩子般在背後擠眉弄眼、不敢反駁，還會裝沒事安撫另一半，展露出夫妻間的好感情。

約會途中，修杰楷遇見來自新加坡的《小娘惹》忠實觀眾，粉絲湧上想要合照，一旁的賈靜雯除了幫忙宣傳，還親切幫忙合照，更吃味說道「老公好有名氣，我備感壓力。」

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

節目中進行了夫妻默契大考驗，修杰楷透露兩人傳訊息時，賈靜雯只會問小孩們在做什麼，有沒有乖乖寫功課，從來不關心自己的動向。問到哪一件事情會一秒惹怒賈靜雯，修杰楷語帶顫抖表示老婆是最完美的，懂生存的回覆讓他安全下莊，獲得賈靜雯滿意點頭。

分享給朋友：

追蹤我們：

【垃圾很搶手】阿嬤追隨白沙屯媽祖彎腰撿垃圾！讚香燈腳素質提升：都沒業績了

推薦閱讀

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

快訊／大根閃兵迅速認錯　將「配合一切偵辦」

快訊／大根閃兵迅速認錯　將「配合一切偵辦」

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈靜雯, 修杰楷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李沐證實分手台大學霸男友！交往4年情斷樂團主唱　親吐「沒想回頭」真相
  2. 金曲36／Energy睽違21年再入圍驚呆：以為無緣了　將對上動力火車
  3. 金曲36／超狂！林美秀首發片就叩關歌后　當場嚇哭：想都不敢想
  4. 威廉涉逃兵「還演軍教片」！頭盔被印：只有更爛 9年前操出翹臀超自豪
  5. 賈靜雯上尪YT「一看約會行程」秒崩潰　偶遇修杰楷粉絲吃醋了！
  6. 金曲36／邱軍撞死人無緣入圍？　評審團主席：不會有影響
  7. 李到晛親曝「退伍後新規劃」！　首PO文100萬人朝聖：終於回來了
  8. 金曲36／詹雅雯睽違10年再搶歌后　多病纏身揭心碎內幕：唱歌讓我很挫折
  9. 金曲36／林宥嘉意外落馬成遺珠！　評審主席曝「講到眼眶紅」激烈內幕
  10. 快訊／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366