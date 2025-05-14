賈靜雯上尪YT「一看約會行程」秒崩潰　偶遇修杰楷粉絲吃醋了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷近期推出YouTube網路節目《修TIME》，分享他私下瘋癲、反差感的一面。最新一集邀請到創頻道以來呼聲最高的老婆賈靜雯，為了為愛妻量身打造一場完美約會，他對錄影內容保密到家。

▲修杰楷YouTube節目最新一集邀請老婆賈靜雯作客。（圖／《修TIME》提供）

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錄影過程中，修杰楷不改調皮個性，不按牌理出牌瘋狂挑戰老婆底線，早已做好心理準備的賈靜雯不但沒生氣，反而吐槽說「我沒有偶包，哪像你！」雙方開啟日常鬥嘴模式，展現夫妻情深、捉弄彼此的一面。

而修杰楷驚喜安排摩托車進行約會，不料驚喜變成驚嚇，讓賈靜雯相當傻眼，當場崩潰妝髮一切都白費，他還特地準備藍芽音響，要求老婆手拿音響，想要重現電影《再見阿郎》的經典橋段，荒謬的行徑讓妻子不斷哀嚎「為什麼我會在這裡～拜託帶我走～」看著太太如此無言以對，他卻樂在其中，形成兩種畫風非常逗趣。





▲修杰楷YouTube節目最新一集邀請老婆賈靜雯作客。（圖／《修TIME》提供）

夫妻倆久違在迪化街散步，賈靜雯趁機爆料修杰楷偶包太重，有鏡頭在拍攝才會主動買東西送禮，私下平常只會嫌棄太太購物慾太旺盛。面對老婆的埋怨，修杰楷只敢像小孩子般在背後擠眉弄眼、不敢反駁，還會裝沒事安撫另一半，展露出夫妻間的好感情。

約會途中，修杰楷遇見來自新加坡的《小娘惹》忠實觀眾，粉絲湧上想要合照，一旁的賈靜雯除了幫忙宣傳，還親切幫忙合照，更吃味說道「老公好有名氣，我備感壓力。」

▲修杰楷演出的《小娘惹之翡翠山》在新加坡、馬來西亞成績相當亮眼。（圖／TVBS提供）

節目中進行了夫妻默契大考驗，修杰楷透露兩人傳訊息時，賈靜雯只會問小孩們在做什麼，有沒有乖乖寫功課，從來不關心自己的動向。問到哪一件事情會一秒惹怒賈靜雯，修杰楷語帶顫抖表示老婆是最完美的，懂生存的回覆讓他安全下莊，獲得賈靜雯滿意點頭。