76歲影帝性侵淫喊「摸我大陽傘」判刑出爐！女場記淚訴：難忘他的野蠻

記者劉宛欣／綜合報導

76歲法國男星傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）因演出《大鼻子情聖》走紅，並曾接演李安電影《少年Pi的奇幻漂流》，然而他卻涉嫌在2021年拍攝《綠色百葉窗》期間性侵場記、副導演兩名女性而遭起訴，判決結果於近日出爐，他最終被判處18個月緩刑。

▲傑哈德巴狄厄。（圖／翻攝自IG／Gerard Depardieu）

根據外媒報導，傑哈德巴狄厄未出庭聽取判決，法庭聽取了受害者的證詞，證詞中，受害者指出傑哈德巴狄厄在片場將場記夾在雙腿之間，並抓住她的臀部、陰部和胸部，一邊脫口下流言詞，旁人看不下去上前將他拉開。他還曾在場記打電話尋找拍攝用的陽傘時，在片場對她說：「來摸摸我的大陽傘，我會把它塞進妳的陰道。」

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場記在法庭上闡述，自己被夾住時感受到傑哈德巴狄厄大到難以掙脫，「他非常用力地抓住我，我記得他的眼神，臉上帶著瘋狂的表情，我沒見過那個樣子」，接著她說：「我非常恐懼，讓我印象深刻的不是他的性慾，而是他的野蠻。是他知道我害怕，我看到他的眼睛因讓人恐懼而閃爍著某種快樂。」

▲傑哈德巴狄厄。（圖／路透）

傑哈德巴狄厄還被判定性侵同一部電影的副導演，罪行包含3次觸摸對方的胸部、臀部。副導演告訴法官，第一次侵犯發生在巴黎的一次夜間拍攝中，當時她和傑哈德巴狄厄獨自在一條小路的盡頭，由於他的化妝間就在那裡，事情就發生在他們步行到戶外片場時。第二次襲擊則發生在巴黎一間公寓的片場內，傑哈德巴狄厄將她堵在門上，雙手放在她的胸部，而她明確地說出「不要」。

副導演還指出，傑哈德巴狄厄整天在片場談論性，對每個人不斷提起「陰道」。面對所有指控，傑哈德巴狄厄否認性侵，他告訴法官，自己的名譽遭媒體損害。此次審判被視為法國影視界的一個轉折點，此前，圈子一直被指責對女性的虐待指控反應遲鈍，不過，報導中也提到，性侵、性騷擾在行業內至今仍持續發生。