《流星花園》杉菜媽哭了！　王月講到大S淚崩…喊話小S、具俊曄

記者黃庠棻／台北報導

大S（徐熙媛）11日離世滿百日，恰逢遇到母親節，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。曾在《流星花園》中飾演「杉菜」大S媽媽的王月今（13）日出席活動談及對方也流下眼淚。

▲王月與大S合作《流星花園》結緣。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

王月擔任李國修紀念作品《半里長城》藝術總監，與本次卡司郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、杜詩梅、大愷一同出席今（13）日的笑噴版記者會，訪談中被問到大S離世的問題，低調說道「會一直懷念大Ｓ，她在亞洲的演藝成績也算是台灣之光」。

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▲王月出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，王月進一步說道「我們一定要把大S的離去當作是給我們的課題，對於人生的啟示，我們要學會她的坦然、不顧一切、義無反顧，家人一定要好好照顧身體，大S最心心念念的就是這個」，講到激動之處情緒忍不住潰堤，眼睛瞬間紅了眼眶。

▲王月講到大S哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，王月也喊話小S「只要妳過得好，大S才會心安」，被問及對方原本預計半年內復出，目前疑似會持續停工的看法，她也表示「完全不急」，心疼說道「對他們來講太衝擊、太突然，這對小S有多痛苦、多自責，千萬不要這樣想，要想還好我們有那次全家旅遊，這是最好的回憶。」

▲王月講到大S哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

王月過去面對過另一半李國修離世，她也給具俊燁建言「希望具先生堅強起來做大家表率，我覺得該做的事情一定要做，留下來的人要做該做的；走不出來就不要走出來，我能夠感同身受，心中黑洞，少了內臟那種感覺，努力把空缺那塊生出溫暖花朵，這也是大S的希望。」