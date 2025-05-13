ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《流星花園》杉菜媽哭了！　王月講到大S淚崩…喊話小S、具俊曄

記者黃庠棻／台北報導

大S（徐熙媛）11日離世滿百日，恰逢遇到母親節，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。曾在《流星花園》中飾演「杉菜」大S媽媽的王月今（13）日出席活動談及對方也流下眼淚。

▲《流星花園》杉菜媽王月悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

▲王月與大S合作《流星花園》結緣。（圖／翻攝自Facebook／王月（月姐））

王月擔任李國修紀念作品《半里長城》藝術總監，與本次卡司郭子乾、樊光耀、LuLu黃路梓茵、陳漢典、杜詩梅、大愷一同出席今（13）日的笑噴版記者會，訪談中被問到大S離世的問題，低調說道「會一直懷念大Ｓ，她在亞洲的演藝成績也算是台灣之光」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王月出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲王月出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，王月進一步說道「我們一定要把大S的離去當作是給我們的課題，對於人生的啟示，我們要學會她的坦然、不顧一切、義無反顧，家人一定要好好照顧身體，大S最心心念念的就是這個」，講到激動之處情緒忍不住潰堤，眼睛瞬間紅了眼眶。

▲王月講到大S哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

▲王月講到大S哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，王月也喊話小S「只要妳過得好，大S才會心安」，被問及對方原本預計半年內復出，目前疑似會持續停工的看法，她也表示「完全不急」，心疼說道「對他們來講太衝擊、太突然，這對小S有多痛苦、多自責，千萬不要這樣想，要想還好我們有那次全家旅遊，這是最好的回憶。」

▲王月講到大S哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

▲王月講到大S哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

王月過去面對過另一半李國修離世，她也給具俊燁建言「希望具先生堅強起來做大家表率，我覺得該做的事情一定要做，留下來的人要做該做的；走不出來就不要走出來，我能夠感同身受，心中黑洞，少了內臟那種感覺，努力把空缺那塊生出溫暖花朵，這也是大S的希望。」

分享給朋友：

追蹤我們：

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

汪小菲新妻Mandy收母親節禮　大S兒子手寫卡內容曝光

汪小菲新妻Mandy收母親節禮　大S兒子手寫卡內容曝光

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

汪小菲新妻Mandy收母親節禮　大S兒子手寫卡內容曝光

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王月

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 76歲金球影帝性侵2女遭定罪！　「雙腿夾住被害者摸臀」犯行曝光
  2. 大S百日緬懷活動遭酸「為小S復出鋪路」　陶晶瑩傻眼發聲：根本不需要
  3. 魏嘉瑩頂13度低溫彈吉他「超怕手指變紫色」　全副武裝驚人裝備曝光
  4. 吳卓源當了朱軒洋小三復出　鳳小岳「還是會跟她在音樂上合作」
  5. 隔13年重演！郭子乾率Lulu、陳漢典登場　承諾：李國修在天上看著
  6. 人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止
  7. 看電影變奢侈！劉冠廷當爸後1年只進戲院1次　8點就睡覺「配合小孩」
  8. 486先生力挺所有受害者　批NONO「笑臉背後藏黑暗的陰影」
  9. 10年沒唱小巨蛋...門票一開賣當天就被搶光　丁噹霸氣宣布加場！　
  10. 八點檔最終反派BOSS出場！她演「變態女博士」連女兒江祖平都被害

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366