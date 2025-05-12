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BKPP合體林柏宏重現「嗚嗚名場面」　一聽他37歲…珍奶差點噴出來

記者黃庠棻／台北報導

2025年度必看爆笑泰國喜劇《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）上週五全台正式上映，主創來台宣傳助威，加上絕佳口碑，首周末開出亮眼票房，成為台北新片票房冠軍。

▲泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》將在台灣上映。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》在台灣登上新片票房冠軍。（圖／金盞花大影業提供）

原創IP《關於我和鬼變成家人的那件事》的「毛毛」林柏宏10日驚喜現身探班，和Billkin、PP Krit一起重現泰版中用手托下巴「嗚嗚」招牌手勢，上演夢幻合體。林柏宏日前看完電影，分享「我太喜歡了！除了很多神還原的經典場面，又多了泰式瘋狂、全新笑點，我自己有幾段笑到快瘋掉，很符合『鬧泰大』的感覺，希望大家都能進戲院感受屬於泰國文化的《鬼家人》，絕對開心又感動！」

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▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇、人氣泰星Billkin與PP Krit上周來台4天3夜宣傳新片，話題不斷，主創難得訪台，許多影迷都敲碗台泰演員能合體，在金盞花大影業特別安排下，林柏宏10日驚喜現身，和《鬼家人》監製金百倫一起帶著台灣小吃刈包、珍珠奶茶及芋圓豆花前往探班。

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

林柏宏一見BKPP忍不住直呼「你們真的是太帥了」，由於Billkin和林柏宏不久前曾在米蘭時裝周碰面，再度相見立刻熱絡暢聊，林柏宏也全程用英文交流。台版「毛毛」與泰版「迪迪」首合體，兩人同樣飾演鬼魂，得靠各種技術「飄移」走位，不僅得飄到定點，還得同步注意情緒、講台詞，挑戰很大，林柏宏分享自己有使用特殊移動機器，誇PP Krit機器操作得很好，PP立刻自爆第一天曾飛出去頭還撞到。

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

席間，PP好奇詢問林柏宏的年齡，得知他37歲，驚訝到珍奶差點噴出來，說對方看起來有夠年輕，林柏宏也打趣回「我知道你們的年齡，大概18歲吧！」引來全場爆笑；林柏宏接著比出大拇指說「我很羨慕你們，這麼年輕就有很棒的表演，唱歌也厲害。」向來很會做效果的PP秒回「我知道，謝謝。」彷彿充滿自信的「迪迪」上身，再度引發眾人大笑，雙方互動十分熱絡。

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

監製班莊和導演查揚諾對林柏宏在《鬼家人》中到底講了多少次「不敢相信」格外有興趣，林柏宏表示「片中應該超過10次，後續宣傳更多，有些廣告也使用了這個台詞。」金百倫在旁補充這句經典台詞其實是林柏宏自己發想的，讓他們聽了非常驚訝。

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

當天雙方聊到欲罷不能，最後交換了禮物，留下難得的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」以及「嗚嗚」款合影，BKPP看到現場《鬼家人》的巨型海報，還特別向林柏宏問了許光漢的近況，許願未來有機會再碰面。

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》BKPP合體林柏宏。（圖／金盞花大影業提供）

主創順利結束4天訪台行程，Billkin說「這趟真的很好玩，見到好多粉絲，不管跑戲院還是首映典禮，感受到溫暖支持，希望之後常來，大家要注意健康照顧好自己。」PP Krit則說「很開心海外巡迴和粉絲見面，謝謝大家真心支持，希望很快跟大家見面。」

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》在台灣登上新片票房冠軍。（圖／金盞花大影業提供）

電影上映後口碑好評不斷，不少觀眾流著淚出場，留言表示「台泰各有特色，劇情上更融入泰國的文化元素」、「泰國拍得非常接地氣，很有創意」、「喜劇效果滿滿，看到最後也是非常感動」、「BKPP擁有超強默契，劇裡很有火花」、「笑點超多，十分推薦」。《冥婚鬧泰大》全台熱映中。

▲泰版《鬼家人》片名訂為《冥婚鬧泰大》，原版男主角林柏宏（左）泰版男主角Billkin(右)夢幻合體。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》在台灣登上新片票房冠軍。（圖／金盞花大影業提供）

《冥婚鬧泰大》由泰國知名電影製作公司GDH打造，台式靈異喜劇注入滿滿泰味，生猛笑料升級，泰國票房衝破億元大關。故事描述由Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘紅包，被迫和PP Krit（克里特·安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常。

▲BKPP確定來台宣傳《冥婚鬧泰大》。（圖／金盞花大影業提供）

▲《冥婚鬧泰大》在台灣登上新片票房冠軍。（圖／金盞花大影業提供）

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BKPP, 關於我和鬼變成家人的那件事, 冥婚鬧泰大, Billkin, PP Krit, 林柏宏

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