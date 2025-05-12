霖霖私密照外流「爆掌鏡者是林庭謙」！　籃籃發聲籲女生多保護自己

記者孟育民／台北報導

味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）近日遭控當小三，11日晚間首度拍攝聲明影片回應，坦承不雅照女主角的確是自己，但淘寶和支付寶截圖都是造假。正宮隨即再發聲反擊霖霖撒謊，雙方各說各話，掀起討論。黃鐙輝、邵大倫、黃姵嘉、籃籃今（12）日出席公視台語台全新節目《行！鬥陣出國去！》 開播記者會，霖霖昔日隊友籃籃被問到此事，也做出回應了！

▲全台語旅遊綜藝節目《行！鬥陣出國去！》今日舉行開播記者會。（圖／記者湯興漢攝）

霖霖被爆偷吃人夫，對此她針對匿名網友所散播的「小三謠言」，花時間整理證據、釐清思緒，強調「2019年至今我只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻」，更表示不雅照是林庭謙拍攝並外流。籃籃被問到此事，表示私下並無多問對方，兩人私下也並無交集，都是在工作上，「我是有看到那個新聞，跟大家知道的資訊差不多，知道的不是太多，不好意思做太多評論」。

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▲▼籃籃表示不方便多評論霖霖一事。（圖／記者湯興漢攝）

至於，私密照外流一事，籃籃則呼籲女生要好好保護自己，「女生這部分要很小心，當下跟這個人在一起，真的很愛對方還是要尊重，就要有最後的防線保護自己。。」透露等工作節目忙完之後，也會關心一下對方的狀況。