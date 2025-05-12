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嚴立婷母親節慘中鏢！發燒無力「胃像擰毛巾」痛爆：什麼事都做不了

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她11日便在社群網站坦言，母親節這天是在腸胃型感冒中度過的，「整個人沒力氣超懶散，胃就像擰毛巾一樣每幾分鐘就痛一次。」

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

▲嚴立婷身體亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby ）

嚴立婷透露直到吃了胃痙攣的藥，身體才「終於有好一點」，但仍感到疲憊不適。不過，當她看到女兒親手製作的母親節作品時，心情也因此被療癒，「心裡好暖」，並幽默地補充說：「加上開始發燒，也是越來越暖啦！」

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▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自Instagram／ love_mytwbaby）

▲嚴立婷收到女兒的卡片後頓時被療癒。（圖／翻攝自Instagram／ love_mytwbaby）

由於身體狀況不佳，嚴立婷坦言12日「什麼事情都做不了了」，只好好好休息一整天，顯然已決定暫時停下腳步，好好讓身體恢復元氣。

▲嚴立婷暫時無法上工。（圖／翻攝自Instagram／ love_mytwbaby）

儘管母親節當天身體不適，嚴立婷仍試著以幽默的態度看待一切，在文末輕鬆地自我打氣：「祝我母親節快樂，好處是我應該又瘦了」，展現幽默又樂觀的一面。

嚴立婷IG全文：

這個母親節我在腸胃型感冒中度過
整個人沒力氣超懶散
胃就像擰毛巾一樣每幾分鐘就痛一次
剛剛吃了胃痙攣的藥終於有好一點

看到女兒的作品心裡好暖的
加上開始發燒 也是越來越暖啦

明天什麼事情都做不了了
我想我必須好好休息一整天

祝我母親節快樂

#好處是我應該又瘦了

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