王識賢爆衝突！把李程彬趕出工廠　他穿越回去「忘買台積電」懊悔

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》昨（11）日晚間8點公視台語台、10點華視主頻播出，該劇自開播以來話題不斷，引發網路熱烈討論，表現亮眼，更在OTT平台Netflix登上台灣節目排行榜冠軍，展現《成功路上》的超高人氣。

▲李程彬在《成功路上》與王識賢發生衝突。（圖／華視、公視台語台提供）

劇情來到建中（李程彬飾）一心想要阻止昆明（王識賢飾）經營工廠，計畫騙昆明一家人出遊，藉此搬空工廠讓工廠空轉，但因昆明突然返家宣告計畫失敗，兩人爆發激烈的言語衝突，建中最終被趕出工廠；秀萍認為建中雖然說法反覆，但他確實讓小建中成績進步，或許應該要接受建中的建議。

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飾演穿越回到過去，試著改變的李程彬幽默地說「既然都回去了，勢必要做一些什麼」，笑說自己很想反問建中「為什麼不去買樂透，或是買張台積電股票，早就發大財了。」不過他隨即開玩笑表示「但建中個性直接又粗線條，應該是他真的忘了吧！」

▲李程彬在《成功路上》穿越回過去。（圖／華視、公視台語台提供）



另一方面，昆明在事業有所進展後，除了想多賺一點錢、努力打拼外，更為了妻子秀萍（張詩盈飾）尋找合適店面，一圓她想開餐廳的夢想，這麼浪漫又貼心的舉動讓秀萍感動不已。

被問到另一半有沒有做過最浪漫的事，張詩盈感性回憶，有次深夜得知母親要動手術，人在台南的她煩惱著該怎樣才能到台北，沒想到老公霸氣表示「我載你去啊，小孩請假一起帶去就好。妳想看妳媽，我就載妳上去，免得妳胡思亂想。」事後回想這件事，讓她直呼「我覺得真是嫁對人了！」

▲《成功路上》王識賢貼心幫妻圓夢。（圖／華視、公視台語台提供）



少年小芬（許莉廷飾）送上愛心湯品和卡片給少年建中（吳翰林飾），兩人在廟口前談論夢想，小芬說出希望自己能夠當空姐環遊世界，建中則是說出「只要喜歡的人在一起，做什麼都可以，像是學開飛機或是當導遊，我也想要環遊世界」，間接對小芬表達自己的心意。

▲《成功路上》小建中告白小小芬。（圖／華視、公視台語台提供）



談及小時候的夢想，許莉廷表示童年經曾想過當空姐跟老師，覺得這兩種職業都很有氣質又端莊，後來發現老師也會有很兇的時候，加上要當空姐有身高限制，才逐漸放棄，進而朝著演員的路邁進。

而被問到有沒有收過印象深刻的禮物時，吳翰林害羞地表示「收到朋友的禮物都很開心。有人記住自己喜歡的東西，把你放在心上，是非常的窩心又溫暖。」

▲《成功路上》吳翰林告白太會撩。（圖／華視、公視台語台提供）



即將於5月18日播出的《成功路上》第四集，建中親自深入雄大公司調查，只怕昆明再次受騙。然而，出乎意料的是，雄大竟跟原本想的不一樣，難道他的穿越讓雄大變成了好人？與此同時，建中竟然要親手斬斷自己跟小芬的情緣！

而已經陷入愛河的小建中、小小芬和小麥可的三角關係愈演愈烈，為了能夠與小小芬約會，兩人建立了一場賭注，到底誰會與小小芬約會呢？每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。