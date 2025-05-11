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73歲張菲傳離開台北！　沈文程爆料：他已經把戶籍遷到花蓮

記者蔡琛儀／台北報導

「雙金歌王」沈文程10日開唱，唱到〈The Temple of the King〉時，他表示要獻給老友「綜藝之王」張菲，表示張菲跟他一樣很愛跑花東，但比他還厲害，爆料：「他已經把戶籍遷到花蓮豐濱去了！」

▲▼沈文程 《國際沈文程日 五月十一彼下埔》 台北TICC返場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈文程爆料張菲已經把戶籍遷到花蓮。（圖／記者李毓康攝、資料照／記者湯興漢攝）

▲▼歌壇資深歌手沈文程即將舉辦「五月十三彼下暗」巡迴演唱會，23日記者會上許久不見的主持界大哥大張菲現身力挺老朋友沈文程。（圖／記者湯興漢攝）

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沈文程選在母親節週末舉辦「國際沈文程日-五月十一彼下埔」演唱會，他笑說：「大家孝敬媽媽進場來聽我唱歌，從下午開心到晚上，結束剛好帶媽媽去吃母親節燭光晚餐，是最完美的行程安排！」在演唱自創曲〈小河之歌〉前，沈文程感性說自己熱愛表演、熱愛音樂，自己的工作也是興趣，感覺很幸福，尤其他熱愛釣魚，不僅因此開節目，還讓他得到了金鐘獎，也替家鄉的河流「大南溪」寫下〈小河之歌〉。

演出期間，有鐵粉送上一籃小熊吊飾，讓沈文程喜開心直呼：「手機妹，妳來啦！」原來粉絲知道他喜歡在包包上掛小熊吊飾，特別帶來一整籃小熊送給他，而沈文程心疼該粉絲近期開刀、腳不方便，特別叮嚀她小心走路，還有來自日本的鐵粉送上手繪畫冊。

▲▼沈文程 《國際沈文程日 五月十一彼下埔》 台北TICC返場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲歌迷送沈文程一籃小熊吊飾。（圖／記者李毓康攝）

今台北場結束後，他明母親節將移師台中中興大學惠蓀堂開唱，不過他提早一年分享返場好消息，宣布「國際沈文程日」系列演唱會將在明年5月9日再次唱回TICC、隔週5月16日在台中中興大學惠蓀堂，且門票今天起就開賣，為演唱會超前部署。

▼沈文程帥氣飆吉他。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈文程 《國際沈文程日 五月十一彼下埔》 台北TICC返場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈文程 《國際沈文程日 五月十一彼下埔》 台北TICC返場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈文程 《國際沈文程日 五月十一彼下埔》 台北TICC返場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈文程 《國際沈文程日 五月十一彼下埔》 台北TICC返場演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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