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哀悼大S百日「她把整個人生分享給觀眾」　毛不易：謝謝我素未謀面的姐姐

記者張筱涵／綜合報導

已故藝人大S（徐熙媛）離世近百日，其母黃春梅深陷喪女之痛，尤其母親節將至，更添傷感。為此，小S（徐熙娣）號召圈內好友紛紛獻上暖心慰問，希望替母親加油打氣。其中，大陸創作歌手毛不易9日晚間透過微博發表一篇深情文字，悼念這位自己「素未謀面卻意義非凡」的姐姐。

▲▼毛不易。（圖／翻攝自微博／巨星不易工作室）

▲毛不易偶像是小S，也很欣賞大S。（圖／翻攝自微博／巨星不易工作室）

毛不易坦言，在踏入現實社會之前，自己習慣透過螢幕認識世界，而大S正是其中一位深深觸動他的存在。他回憶初次在《康熙來了》上見到大S時，對方已展現出端莊優雅的氣質，隨後再回頭觀看過往節目，才真正認識這位從「美容大王」到電影演員，從「七仙女」到母親的立體人物。

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▲▼S媽發聲 。（圖／翻攝自臉書）

▲小S發文哀悼大S，並呼籲好友們一同鼓勵S媽 。（圖／翻攝自臉書）

毛不易寫道：「她無時無刻不敢愛敢恨，始終堅持著她認為正確的事，哪怕有時候正確也伴隨著痛苦。」他表示，大S將人生毫無保留地分享給觀眾，這種勇氣和真誠，在當今社會彌足珍貴，也成為他年少時期重要的精神引導：「好在我的年少時代，遇見了這樣一匹孤狼，教會我愛的樣子，教會我把遭遇講成玩笑，讓無數敏感猶疑的時刻，在歡笑中堅定起來」，最後感性寫下「謝謝你，我素未謀面的姐姐。我很想念你。」

這段深情文字不僅引發粉絲共鳴，也讓不少網友感受到大S生前在影視作品、綜藝舞台和日常生活中所傳遞的力量與影響。

▲▼毛不易。（圖／翻攝自微博／毛不易）

▲毛不易發文。（圖／翻攝自微博／毛不易）

【毛不易微博全文】

在我真正步入現實世界之前
常常習慣在屏幕里認識它。
看看遠方故事里的人都怎麽和世界相處
怎麽和自己相處。
就在這期間，我認識到了獨一無二的大S。
當我初看康熙的時候，她已經十分端莊優雅
直到後面我翻看那些久遠的節目，
她的形象才立體鮮活了起來。
從美容大王到電影演員，從七仙女到媽媽，
始終美麗，始終勇敢。
她無時無刻不敢愛敢恨，始終堅持著她認為正確的事，哪怕有時候正確也伴隨著痛苦。
如今我們明白，把整個人生分享給觀眾
是一件非常需要緣分，更是非常需要勇氣的事情或許對我來說，永遠無法做到。
但我依然想說，好在我的年少時代，遇見了這樣一匹孤狼，教會我愛的樣子，教會我把遭遇講成玩笑讓無數敏感猶疑的時刻，在歡笑中堅定起來，
謝謝你，我素未謀面的姐姐。
我很想念你。

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大S, 徐熙媛, 小S, 徐熙娣, S媽, 毛不易

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