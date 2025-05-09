蔡康永曬大S合照認「想念被鼓勵的感覺」　長文訴思念

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，母親節當天離世滿百日，她的好友蔡康永今（9）日在臉書曬出兩人過往的合照，感性分享大S影響他最深的並非某段具體建議，而是自己從對方語氣中得到的堅定及果決，「我很想念這種被鼓勵的感覺。」

▲蔡康永、大S有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）

蔡康永透露，小S好奇問他「大S有沒有影響過我？」他在回憶後舉例，無論過去他有多少猶豫不決，大S總是以毫不遲疑的口吻給予他鼓勵，例如「你一定要擦這個」、「不可能有那種事」、「怕什麼？誰怕誰呀」、「你這樣衝過去就對了」等斬釘截鐵的句子，讓他在困惑時，總能感受到一股踏實的力量。

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蔡康永坦言自己並非一個懦弱的人，但每當聽到大S那種堅定的語氣時，心中仍會湧現一股莫名的勇氣與安心，「我很想念這種被鼓勵的感覺。」並表示今後將持續模仿對方的口吻來鼓勵自己，「人生很可怕，但我可以繼續這樣衝過去，因為我還是可以聽到，你在遠方替我們敲著勇氣的鼓聲。」

▲蔡康永發文談大S。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）

最後，蔡康永藉母親節之際，向徐媽媽表達誠摯感謝，同時也感性寫道：「你生了很棒的女兒」，並認為若有資格頒獎，自己實在想頒很多獎還有很多糖果給對方。蔡康永感謝徐媽媽讓這個世界出現了大S、小S這樣精彩又美好的人物，「我從來沒有為這件事，認真向你道謝過，母親節來了，徐媽媽，謝謝你。」