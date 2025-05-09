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「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

記者陳芊秀／綜合報導

25歲星二代女星李凱馨在台灣台北市出生，爸爸是新加坡男星俞宏榮，媽媽是新加坡主持人權怡鳳，屬新加坡國籍，從小在新加坡、中國大陸就學成長，並在大陸展開演藝活動。原本她演出成毅主演新劇《赴山海》，但近期遭挖辱華言論，曾稱「中國人大部分都是傻逼」，目前新劇宣傳被劇組除名。

▲▼李凱馨被挖辱華言論，被《赴山海》劇組除名。（圖／翻攝自微博）

▲成毅穿書武俠劇《赴山海》開播前，劇中女星李凱馨被挖辱華言論。（圖／翻攝自微博）

《赴山海》是穿書題材武俠劇，由成毅主演，描述現代男主角穿書到《神州奇俠》的武俠世界，從此展開冒險之旅。而李凱馨在戲裡飾演「唐方」，是《神州奇俠》故事系列的女主角之一，在劇中被視為女二號，戲份僅次於女一號的古力娜扎。

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▲▼李凱馨台灣出生，父母是新加坡名人，星二代出身在大陸發展演藝事業。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨台灣出生，父母是新加坡名人，星二代出身在大陸發展演藝事業。（圖／翻攝自微博）

▲▼李凱馨被挖辱華言論，被《赴山海》劇組除名。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨《赴山海》戲份多。（圖／翻攝自微博）

然而李凱馨被助理爆出錄音檔，內容提及「紅了就紅唄，有錢賺不就好了，我也不是為了紅，而是為了錢，有戲拍有錢賺不就好了，還能怎麼樣呢，完了還被說」、「就因為中國人大部分都是傻逼……」。爆料者自稱是她的前助理，除了錄音檔，還爆料她知三當三、私生活混亂等，聲稱保留多年聊天紀錄當證據。不過錄音檔的真實性則並未獲得官方確認，相關人員截至目前為止沒有回應。

▲▼李凱馨被挖辱華言論，被《赴山海》劇組除名。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨被挖辱華錄音檔，內容稱「中國人大部分都是傻逼」。（圖／翻攝自微博）

《赴山海》被看好今年內播出，但是沒有出現在串流平台5月片單宣傳中。部分網友揣測，原因是劇中戲分頗多的李凱馨涉及辱華言論，戲份恐遭刪光，同時也有娛樂博主透露，劇集流程很順利。有網友發現，劇組去年發文還有Tag李凱馨，但是今年發表預告片時，李凱馨名字消失疑似遭除名，但是劇中鏡頭仍然保留。

▲▼李凱馨被挖辱華言論，被《赴山海》劇組除名。（圖／翻攝自微博）

▲▼李凱馨被挖辱華言論，被《赴山海》劇組除名。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨被挖辱華言論，被《赴山海》劇組除名。（圖／翻攝自微博）

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