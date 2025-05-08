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鼓鼓、蕭秉治組團「爆又有新成員」！　大咖女歌手驚喜加入

記者蔡琛儀／台北報導

今年一月，相信音樂攜手14組共演大使一起前往花蓮、玉里舉行公益演唱會，丁噹、鼓鼓、蕭秉治忘卻不了當初在花蓮得到的能量，三人以鼓鼓、蕭秉治的團體「GX」名字，組成東部限定團「GDX」，要一起深入花蓮走入鄉鎮小店、體驗手作並欣賞美景，推出《GDX走花路》節目。

▲▼丁噹、鼓鼓、蕭秉治組成東部限定團「GDX」 深入花蓮小店體驗、觀光。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹、鼓鼓、蕭秉治組成東部限定團「GDX」 深入花蓮小店體驗、觀光。（圖／相信音樂提供）

三人走訪花蓮玉里赤科山的茶莊，戴上斗笠並穿著客家花布的防曬手套與頭巾，讓從未嘗試過的丁噹覺得相當有趣，三人在山間小路上認識被當作零嘴的小草、小花，也現場體驗「射箭」，沒想到三人皆一擊命中。

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在茶莊裡，GDX了解各式茶葉的不同與各自的做法，並體驗研磨茶葉、沖泡茶飲，鼓鼓憑藉著穩定的手法與完美的時間掌控，被店家封為「茶王」，店家還特地準備火龍果珍珠要讓GDX品嚐，身為「珍珠控」的蕭秉治更是愛不釋手，甚至趁大家在聊天的時候把整碗珍珠吃光光。

▲▼丁噹、鼓鼓、蕭秉治組成東部限定團「GDX」 深入花蓮小店體驗、觀光。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹、鼓鼓、蕭秉治親自手捏鬼頭刀魚丸。（圖／相信音樂提供）

緊接著下一集GDX將體驗「創意料理」，包括香菜冰淇淋、皮蛋冰淇淋，三人也親自手捏鬼頭刀魚丸，蕭秉治的捏製手法竟被稱為「魚丸王子」，丁噹更許願蕭秉治：「演唱會會不會真的有這輪呢，中場魚丸時間！」讓蕭秉治只能尷尬微笑回應。此外，今年夏天鼓鼓也將與白安一同擔任花蓮西瓜大使，5月10日鼓鼓、白安將在台北希望廣場親自手作創意西瓜特調飲品，5月17日也將於花蓮知卡宣公園的「2025花蓮西瓜嘉年華」演出。

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鼓鼓, 蕭秉治, 丁噹

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