《小小的我》易烊千璽封神之作　紀錄腦性麻痺患者逐夢的深刻詠嘆

文／人物誌

2024年上映的中國青春劇情片《小小的我》，由中國導演楊荔鈉執導，曾憑藉拍攝許多紀錄片、獨立電影，屢次入圍國際電影節的她，透過沉靜漫長、細膩真摯的鏡頭語言，講述腦性麻痺少年在家庭與社會夾縫中，苦苦掙扎的成長故事。演員的部分，由偶像出身、現轉型為演員的易烊千璽擔綱主演，並集結林曉傑、周雨彤、蔣勤勤，一同詮釋這震撼人心的暖心故事。

「四字弟弟」易烊千璽以偶像團體TFBOYS成員身分出道，旋即迅速紅遍兩岸，在電影《長津湖》、戲劇《長安十二時辰》、綜藝節目《這！就是街舞》等許多作品中，皆能看到他活躍身影，無疑是現今最全面的新生代演員。然而，在《小小的我》中，易烊千璽挑戰演出腦性麻痺少年「劉春和」，要能夠完美演出肌肉協調性差、說話困難的病徵，必然是演員生涯中，最為艱辛的一次挑戰。

▲《小小的我》劇照。（圖／微博，下同）



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腦麻病患加入樂團，節奏之間找到存在的價值



電影以劉春和站在天台上的畫面揭開序幕，這已非他首次動了輕生的念頭，因為腦性麻痺的緣故，人生一直活在失望之中，家庭期待與社會偏見所築成的壓力，一步步摧毀劉春和逐夢的勇氣，活著也只為了不讓外婆陳素群（林曉傑飾）感到失望。因為外婆的樂團缺乏鼓手的緣故，劉春和半推半就加入了樂團，並在練團的過程中認識了少女雅雅（周雨彤飾），重新燃起了生命的希望，尋回身為人的尊嚴。

「腦性麻痺」是因腦發育異常或受損，進而影響肌肉控制、運動協調的神經系統障礙，通常在出生前、出生時、出生後不久發生，劉春和也正是在母親生產時用力不當，導致腦部缺氧造成了腦麻。儘管談吐與肢體動作，皆與大多人有所不同，但腦麻患者的智力未必低落，對於文學抱有深厚興趣的劉春和，也有著前往大學深造，為夢想全力以赴的願景。

電影敏銳揭露身障者的尷尬與無助，易烊千璽從影以來最嚴峻挑戰！

雅雅的出現，讓劉春和20年的人生中，首次體會到了初戀的滋味，儘管這份情感只是自己的一廂情願；透過和雅雅的接觸，劉春和說出自己也是有需求的成年男性，渴望戀愛，也對性感到好奇與嚮往，與一般人並無不同。《小小的我》敏銳地揭露身心障礙者的困境，不透過煽情的情節，而是透過角色的生活點滴，將大眾對於腦麻的認知不足、隱性歧視、標籤化真摯地傳達。

不過，雅雅這個角色的安排，中國許多網友認為令人不適，因為她的出現與接觸，在細微表情間表現對身障者的嘲諷，甚至網傳她是詐團成員之一的論調；也有人認為雅雅就只是每個男孩的嚮往，此一角色只為凸顯劉春和同樣擁有常人的七情六慾。

擔當主演並獲得壓倒性好評的易烊千璽，曾透露在本片的演出，是他成為演員以來，攝前準備工作量最大的角色，甚至得去復健中心學習腦麻病患的肢體動作。在電影尾聲，春和在生死前走一關，脫殼重生的他拋棄了對生命的怨恨，脫離家庭並專注於自己的夢想，即便這條路崎嶇難行，劉春和決心讓渺小的自己，也能活出浩大的人生。

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