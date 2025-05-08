ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台片衝出國際！《角頭》登Netflix狂掃6國排行榜　放送全球190國

記者蕭采薇／台北報導

去年全台票房突破2.3億的《角頭—大橋頭》，在Netflix以15國字幕上架，放送至190國家，不到一週之內已在6個國家霸榜前10名。故事內容直接連結《角頭—大橋頭》，更是《角頭》宇宙最重要的一役，將是長達10年佈局的《角頭3》最後一塊拼圖。

▲▼《角頭－鬥陣欸》神秘四方角頭「喝茶會友」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》曝光劇照，氣氛肅殺，似乎雙方背後各有盤算。（圖／曼尼娛樂提供）

緊接著在今年暑假8月21日全台上映的強檔電影《角頭－鬥陣欸》火力全開率先公布「國際版海報」，挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」特殊文化攻進國際。國際版海報別出心裁，留著懸念沒有任何人影，只有座落在四個角落不同刺青的手，代表著四個不同的角頭陣營，詭局氣氛撲面而來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《角頭－鬥陣欸》國際版海報中，桌上散落著鈔票、手槍、香菸、關老爺的佛牌以及賭場常見的天九牌，還有正中央茶壺、茶葉以及茶杯，象徵台灣黑幫獨特「喝茶文化」。一壺未盡的好茶，一場表面風平浪靜、實則話中有話的交易，藏在茶香與寒暄背後的盤算，最終談判破局，瞬間劍拔弩張，火藥味爆表，連一張海報都能嗅出腥風血雨的前哨戰。

▲▼《角頭－鬥陣欸》神秘四方角頭「喝茶會友」。（圖／Netflix提供）

▲《角頭—大橋頭》Netflix「上線首日空降台灣冠軍」6國霸榜TOP10。（圖／曼尼娛樂提供）

在8日曝光的電影全新劇照中，「北館」貴董（高捷飾）帶著二把手阿仁（王識賢飾）與「東門幫」喜爺（喜翔飾）與Ben（Ben白吉勝飾）在「北館」的茶桌上進行談判，氣氛肅殺，似乎雙方背後各有盤算，其中喜爺的笑容更是為整場戲加重濃濃的火藥味，為最後的南北大戰，掀起了序幕，更加呼應了國際版海報當中的「喝茶文化」。

大部分的人對角頭的印象是香菸、手槍、刀、棍棒，監製張威縯透露，《角頭－鬥陣欸》國際版海報以「喝茶會友」呈現，挖掘台灣黑幫世界少為人知的一面。以前的台灣商業往來，各地仕紳宴請客人時常以泡茶為重，先以茶為交涉起點，用好茶代表誠意與地位，端出什麼壺、什麼茶葉，決定對方是貴賓還是局外人，「今天願意把好茶拿出來，代表我已經把你當成非常重要的貴客，隨便一般的大壺倒茶給你，就是當你是一般人而已。」

▲▼《角頭－鬥陣欸》神秘四方角頭「喝茶會友」。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭－鬥陣欸》國際版海報，神秘四方角頭「喝茶會友」濃厚台味放送國際。（圖／曼尼娛樂提供）

監製張威縯表示：「我認真想要國際上可以看到台灣作品，讓全世界的人知道台灣有人很努力在做商業片。」好萊塢有《教父》，日本有北野武，韓國近年也興起黑幫浪潮，台灣有《角頭》拍出屬於台灣人的黑幫電影，《角頭－鬥陣欸》將於8月21日全台全面開戰。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

信眾沿途拿衣哭求祈福　媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

推薦閱讀

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

酒後失控大鬧婚禮 　趙正平「點火燒桌巾」沒人敢攔

酒後失控大鬧婚禮 　趙正平「點火燒桌巾」沒人敢攔

乖巧女記者「激戰片」瘋傳！他揭驚人真相　兇手竟是自己人

乖巧女記者「激戰片」瘋傳！他揭驚人真相　兇手竟是自己人

何如芸打離婚官司幕後高人竟是她　于美人重提當年離婚：很不理智

何如芸打離婚官司幕後高人竟是她　于美人重提當年離婚：很不理智

李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方！　批橫豎研究所：造假不用心

李鎮浩曝「詐騙犯聲音」打臉金賽綸方！　批橫豎研究所：造假不用心

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

許瑋甯爆懷孕4月「神隱2天首露面」！被拍私下一幕 40歲絕美狀態曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鍵盤柯南揪Mandy「同時交往4男」鐵證！　「叫床太大聲」法院認證

劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆黑粉：不信你們出去啊…掉粉900萬告急

保溫瓶打爆手！「分手妹」深夜控《棒棒堂》拿鐵家暴 濺血報警：被逼瘋

感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

家寧又PO新片！　「辣是不敢說的話」…畫面2設定網揭背後原因

峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

酒後失控大鬧婚禮 　趙正平「點火燒桌巾」沒人敢攔

乖巧女記者「激戰片」瘋傳！他揭驚人真相　兇手竟是自己人

何如芸打離婚官司幕後高人竟是她　于美人重提當年離婚：很不理智

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

角頭－鬥陣欸, 角頭, 角頭－大橋頭, 王陽明, 鄭人碩, 蔡振南 龍天翔, 喜翔, 高捷, 太保, 夏靖庭, 孫鵬, 王識賢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 國寶級音樂人開唱「連陳奕迅都來跟她要簽名」：想怎樣寫就怎樣寫
  2. 苦命女星揭悲慘身世　許宷菁「遭媽男友性侵」1人賺錢養全家
  3. 邰智源過60歲大壽！自豪「末梢神經氣血超順」　現場做伏地挺身：都不會喘
  4. 珍妮佛安妮斯頓被狂粉騷擾　開車撞爛住家大門
  5. 偷親BTS Jin的女粉絲赴韓投案　曾炫耀「他皮膚很軟」
  6. Sandy錄一半突被當眾問「有氣泡水喝嗎」！真實反應全放送：好煩喔
  7. 懷秋認大嘴巴解散陷低潮！　離開台灣逐夢遭家人反對「跟媽起摩擦」
  8. 澎恰恰發「黑底白字文」慟好友驟逝！死別才知友暖舉：為了我賣股票
  9. 誤殺攝影師官司纏身！亞歷鮑德溫實境節目曝光審判前心境　攜7子女度難關
  10. 纏訟兩年！ 女神林岱縈合約官司結果出爐　要求前經紀人還錢

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366