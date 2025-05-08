台片衝出國際！《角頭》登Netflix狂掃6國排行榜　放送全球190國

記者蕭采薇／台北報導

去年全台票房突破2.3億的《角頭—大橋頭》，在Netflix以15國字幕上架，放送至190國家，不到一週之內已在6個國家霸榜前10名。故事內容直接連結《角頭—大橋頭》，更是《角頭》宇宙最重要的一役，將是長達10年佈局的《角頭3》最後一塊拼圖。

▲《角頭－鬥陣欸》曝光劇照，氣氛肅殺，似乎雙方背後各有盤算。（圖／曼尼娛樂提供）

緊接著在今年暑假8月21日全台上映的強檔電影《角頭－鬥陣欸》火力全開率先公布「國際版海報」，挖掘台灣黑幫世界少為人知的「喝茶會友」特殊文化攻進國際。國際版海報別出心裁，留著懸念沒有任何人影，只有座落在四個角落不同刺青的手，代表著四個不同的角頭陣營，詭局氣氛撲面而來。

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《角頭－鬥陣欸》國際版海報中，桌上散落著鈔票、手槍、香菸、關老爺的佛牌以及賭場常見的天九牌，還有正中央茶壺、茶葉以及茶杯，象徵台灣黑幫獨特「喝茶文化」。一壺未盡的好茶，一場表面風平浪靜、實則話中有話的交易，藏在茶香與寒暄背後的盤算，最終談判破局，瞬間劍拔弩張，火藥味爆表，連一張海報都能嗅出腥風血雨的前哨戰。

▲《角頭—大橋頭》Netflix「上線首日空降台灣冠軍」6國霸榜TOP10。（圖／曼尼娛樂提供）

在8日曝光的電影全新劇照中，「北館」貴董（高捷飾）帶著二把手阿仁（王識賢飾）與「東門幫」喜爺（喜翔飾）與Ben（Ben白吉勝飾）在「北館」的茶桌上進行談判，氣氛肅殺，似乎雙方背後各有盤算，其中喜爺的笑容更是為整場戲加重濃濃的火藥味，為最後的南北大戰，掀起了序幕，更加呼應了國際版海報當中的「喝茶文化」。

大部分的人對角頭的印象是香菸、手槍、刀、棍棒，監製張威縯透露，《角頭－鬥陣欸》國際版海報以「喝茶會友」呈現，挖掘台灣黑幫世界少為人知的一面。以前的台灣商業往來，各地仕紳宴請客人時常以泡茶為重，先以茶為交涉起點，用好茶代表誠意與地位，端出什麼壺、什麼茶葉，決定對方是貴賓還是局外人，「今天願意把好茶拿出來，代表我已經把你當成非常重要的貴客，隨便一般的大壺倒茶給你，就是當你是一般人而已。」

▲《角頭－鬥陣欸》國際版海報，神秘四方角頭「喝茶會友」濃厚台味放送國際。（圖／曼尼娛樂提供）

監製張威縯表示：「我認真想要國際上可以看到台灣作品，讓全世界的人知道台灣有人很努力在做商業片。」好萊塢有《教父》，日本有北野武，韓國近年也興起黑幫浪潮，台灣有《角頭》拍出屬於台灣人的黑幫電影，《角頭－鬥陣欸》將於8月21日全台全面開戰。