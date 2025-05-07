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走出喪妻之痛...78歲「苦瓜」許治民開音樂會　民歌天王天后都來了

記者蔡琛儀／台北報導

78歲的爵士樂手「苦瓜」許治民在樂壇深耕58年，還得過金曲獎「最佳跨界音樂專輯獎」終於第一次舉辦「苦中作樂」音樂會，一票重量級民歌手施孝榮和兒子施少庸、殷正洋、鄭怡、于台煙、官靈芝、張純真全都不計酬勞來助陣力挺，趙少康、郝龍斌等人也到場。

▲▼「苦瓜」許治民音樂會。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

▲「苦瓜」許治民開音樂會，施孝榮（左起）、官靈芝、鄭怡、于台煙、殷正洋來站台。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基說：「苦瓜在樂壇58年，幫過太多人，人緣又好，大夥一聽說他要辧個唱，二話不說都主動幫忙。」

許治民表示：「每個人來地球都有一份任務,傳承,教學,當歌手的音樂總監，可能就是我的任務，我從沒想過辦一場個人音樂會，直到2年前老伴過世，我對生命意義，有了新的啟發，哇，我也快80歲了，人生不留遺憾，決定辦了這場音樂會！」

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▲▼「苦瓜」許治民音樂會。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

▲郝龍斌和趙少康也現身捧場（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）

這次音樂會除了由許治民帶領樂團張文光、蔡科俊、章健智、施少庸的吉他演出，拉丁吉他國寶Roberto Zayas，及殷正洋、鄭怡等民歌手演唱，表演內容含爵士、民歌、流行音樂、以及拉丁搖滾，充分展現出許治民對音樂的豐富造詣。

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