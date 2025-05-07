「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友

記者黃庠棻／台北報導

大S（徐熙媛）在農曆新年期間，因感冒併發肺炎，不幸在日本離世，享年48歲。前男友周渝民（仔仔）先前露面出席活動，被問到大S離世的感慨時，說道「我有感受，我要悼念一個人，對我來講相對簡單。但對我來說，發表太多言論，會很痛苦，希望大家把重點放在該關心的人身上。」今（7）日他出席《我們與惡的距離 II》訪問時，也意外提及對方。

▲周渝民出席《我們與惡的距離 II》訪問。（圖／記者湯興漢攝）

《我們與惡的距離 II》今（7）日舉辦試片及訪問，主創團隊製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛與主演群周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、劉子銓、白潤音、張軒睿皆一同出席，本劇前兩集圍繞在「接住」身邊人的議題。

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▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

其中，周渝民被問及在出道以來是否有遇到「接住」他的人，他思索了一下說道「很多」，直呼「當我戲演不好的時候，蔡岳勳導演接住我了；當我精神不好的時候，熙媛接住我了，我覺得我很幸運」，意外談及過世的前女友。

▲周渝民意外在訪問中談及大S。（圖／翻攝自IG）

此前，周渝民在大S離世後，曾在出席活動時低調談及對方，當時並沒有談到大S的名字，僅表示「我一直以來不是很喜歡把情緒放到檯面上的人，應該在意的是家屬情緒，大家多多關心他們就可以。我們這些邊邊角角的人，真的不適合說什麼東西。」當時也透露雙方已經很久沒聯絡「我也很少上綜藝節目，所以很少碰到。」