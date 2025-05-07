李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

▲韓籍女神李珠珢（中）今年4月起正式成為中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」一員，本刊卻接獲爆料指稱李珠珢應援非C位不站。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

韓國啦啦隊女神李珠珢今年4月起正式成為中華職棒富邦悍將啦啦隊「FubonAngels」一員，人氣紅不讓的她卻風波不斷，不只因台韓兩地應援引發部分球迷不滿，接著又傳她在台接代言，開出x2的天價酬勞。對此，僅拿到李珠珢「台灣全經紀約」的富邦育樂代為緩頰表示，「對於活動或代言價碼屬商業機密，不便對外公開，謝謝大家的關心」。而時報周刊CTWANT日前再接獲爆料，指證歷歷地說李珠珢「是一位沒禮貌、極度自我中心、且嚴重缺乏職業道德與團隊精神的人」。

有「AI女神」封號的李珠珢，外型極美，夾帶高人氣來台發展，在短時間內拿下電信業、超商，以及手遊代言，在富邦悍將主場應援也吸引不少粉絲捧場。不過本刊卻接獲爆料，在4月26日富邦悍將與樂天桃猿的主場比賽，當天還邀請了「木曜4超玩」黃于恩（溫妮）擔任開場嘉賓，而依照慣例嘉賓溫妮當然是站中央C位，與FubonAngels一起熱跳2025富邦年度主題曲〈Fightfor All〉，為賽事帶來滿滿活力。

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▲李雅英（左起）、李珠珢和南珉貞被稱爲富邦韓籍三本柱。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供）

但據爆料者表示當天不能站C位的李珠珢，當場情緒失控，拒絕跳舞，甚至跑去向副領隊哭鬧施壓。最終，她退出賽前特別演出，迫使隊伍臨時重排隊形。

事件之二，開幕戰當天，球團安排全體啦啦隊女孩拍攝短影音宣傳，包含李雅英等其他韓國成員，所有人皆配合完成，唯獨李珠珢在眾人面前當場Say No，並聲稱「公司有說，只要她不想做的事情都可以拒絕」，破壞了團隊配合精神。

▲上月26日富邦VS樂天賽事，邀來溫妮擔任開場嘉賓站中央C位，與Fubon Angels一起熱跳2025富邦年度主題曲〈Fight for All〉，卻唯獨不見李珠珢身影。（圖／翻攝自CPBL中華職棒YT）

事件之三，李珠珢拍攝在手遊代言廣告時，還因Cosplay髮套尺寸不合心意，當場擺臭臉並直接喊卡中斷拍攝流程，令現場工作人員感到錯愕，但礙於合約與代言整體通盤考量，只能選擇隱忍。

而在4日中華職棒富邦悍將在主場新莊棒球場舉辦韓風主題日「안녕你好」，賽前舉辦專屬啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢簽名會，為30名限定球迷簽名。當時和團隊拍照時，還刻意多加穿藍色系抹胸，對比一片穿著全為白色系的Fubon Angels其他成員，她非常突出醒目。

▲開幕戰當天，富邦球團安排全體啦啦隊女孩拍攝短影音宣傳，包含李雅英等其他韓國成員，所有人皆配合完成，一樣獨缺李珠珢。（圖／翻攝自Fubon AngelsIG）

雖然發生多起事件，但爆料者強調，絕對不是嫉妒也完全不討厭李珠珢，更感謝因她讓團隊有著更好的曝光，只是她多次挑戰工作規範，卻因球團高層一再妥協，未嚴正處理，導致她行為日益失控，最終演變成如今「無底線鬧事」的局面，會選擇爆料不再隱忍，是希望藉此還原事實真相。

▲李珠珢（右）被爆全場都穿白色衣服時她特別加上藍色抹胸，但爆料者表示大家絕對不是嫉妒也並不討厭她。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

對於Fubon Angels韓籍成員李珠珢堅持站中央C位，因此缺席包含4月26日與5月4日等多次開場表演。之前開幕戰當天也不配合團隊短影音宣傳拍攝，疑似耍大牌且缺乏團隊精神。李珠珢所屬富邦育樂回應本刊表示，為帶給進場球迷更多樣化的觀賽體驗，今年度球團行銷除開場舞外，亦增加中場個人舞蹈及小組表演。配合當日行銷活動流程，公司會進行相對應之行程調整及安排。

富邦育樂也說李珠珢來台後，認真努力適應台式應援，近期在球場上的表現有目共睹。希望外界能以更多正面鼓勵取代無謂的揣測，讓她在台灣棒球場上展現才華。

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